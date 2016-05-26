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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:12
lel написав: lubopytnaya написав: varlo написав:
Мне интересно, как валюту выдают с закончившихся депозитов. Просто я с другого города и решаю - есть ли смысл ехать в Киев сейчас.
Если у Вас сумма депозита не более 350 долларов, то в каком-нибудь киевском отделении может быть и найдется такая сумма. Но это неточно.
В центральном вчера ничего не было в кассе. Сегодня писали,что на В.Васильковской снимали 515дол утром. На момент написания - уже ничего не было.
Меня интересует Политехническое отделение, так как там обслуживаюсь.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:15
varlo написав: Cler написав: varlo написав:
Есть вести с "полей" (с отделений)?
в отделение не попала, но снимала деньги со скарбнычки в банкомате Укрсоцбанка - всё прошло в штатном режиме как и раньше...
Мне интересно, как валюту выдают с закончившихся депозитов. Просто я с другого города и решаю - есть ли смысл ехать в Киев сейчас.
Если меньше пяти тысяч долларов то смысла ехать нет
Думаю на днях решится
В крайнем случае получим через фонд и купим в обменке
Курс перед мартовскими выборами Президент не должн кардинально изменится
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:19
Ukrainian написав:
Курс перед мартовскими выборами Президент не должн кардинально изменится
я бы так однозначно не утверждал.
так же думали и осенью в 2013, что до выборов-2014 курс 8 будет железно
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:23
Tolevas написав: lubopytnaya написав:
я завтра уточню в отделении, какая судьба уготовлена моему депозиту, который закончится послезавтра.
Я сегодня спрашивал. У меня заканчивается 24-го. Сказали, что мол пролонгация - это байки.
Но Вы, конечно, спросите. И будет интересно, что дальше, как будет идти процесс выема.
Спросила. Ответили, что валютный депозит упадет на тот счет, с которого я этот депозит открывала: карточный или текущий.
Далее я могу распоряжаться этой суммой только в пределах ВТБ-банка: пополнить действующий депозит или открыть новый, т.к. любые внешние переводы пока заблокированы по решению суда.
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:25
Ukrainian написав:
Если меньше пяти тысяч долларов то смысла ехать нет
В том то и дело, что больше.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:26
lubopytnaya написав:
Спросила. Ответили, что валютный депозит упадет на тот счет, с которого я этот депозит открывала: карточный или текущий.
Далее я могу распоряжаться этой суммой только в пределах ВТБ-банка: пополнить действующий депозит или открыть новый, т.к. любые внешние переводы пока заблокированы по решению суда.
спасибо. Но вывод по 350 налом - это же за пределы ВТБ. Или уже и этого нет?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:30
varlo написав: Ukrainian написав:
Если меньше пяти тысяч долларов то смысла ехать нет
В том то и дело, что больше.
якщо вилазите за фонд, то треба щось намагатися робити, інкаше раджу сидіти спокійно і не витрачати нерви дарма.
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489
. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:35
varlo написав: Ukrainian написав:
Если меньше пяти тысяч долларов то смысла ехать нет
В том то и дело, что больше.
Тогда берите родственников за руки и на Киев
Дробить что б не больше пяти шести на физика
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:38
Tolevas написав:
Но вывод по 350 налом - это же за пределы ВТБ. Или уже и этого нет?
Выход налом есть. Но в кассах валюты нет.
Да и 350$ мне погоды не сделают.
А закончившийся вклад я вообще трогать не буду, пусть лежит на текущем. А то если введут ВА, то "уважаемый" может придраться, что любые телодвижения депозита в проблемном банке - это мошенничество
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:40
Ukrainian написав: varlo написав: Ukrainian написав:
Если меньше пяти тысяч долларов то смысла ехать нет
В том то и дело, что больше.
Тогда берите родственников за руки
...фонд придерется, обвинит, заморозит
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