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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1367136813691370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:44

  Ukrainian написав:
  varlo написав:
  Ukrainian написав:Если меньше пяти тысяч долларов то смысла ехать нет
В том то и дело, что больше.

Тогда берите родственников за руки и на Киев
Дробить что б не больше пяти шести на физика

авторитетный совет.
ты потом людям вернёшь деньги, если дробленные счета заблокируют?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:45

  lubopytnaya написав:
  Tolevas написав: Но вывод по 350 налом - это же за пределы ВТБ. Или уже и этого нет?

Выход налом есть. Но в кассах валюты нет.
Да и 350$ мне погоды не сделают.
А закончившийся вклад я вообще трогать не буду, пусть лежит на текущем. А то если введут ВА, то "уважаемый" может придраться, что любые телодвижения депозита в проблемном банке - это мошенничество :D


Может к 24-му что-то прояснится в какую-то из сторон. У меня тоже сумма, но для успокоения я бы вынимал потихоньку, если будет такая возможность. По дороге на работу заехать не сложно. А столбы есть еще по 100 кроме основного вклада?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:58

  abc111 написав:
...фонд придерется, обвинит, заморозит

Ага в дельте так было мол причинили убыток государств
Вместо того чтобы положил 16 тис дол и забрал 8 тис через фонд
Паразит разбил на двоих с целью забрать всю суму таким образом причинил убыток казне на 8 тис дол эквивалент

Суды были всем дробильщикам все вернули
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:05

  Ukrainian написав:
  abc111 написав:
...фонд придерется, обвинит, заморозит

Ага в дельте так было мол причинили убыток государств
Вместо того чтобы положил 16 тис дол и забрал 8 тис через фонд
Паразит разбил на двоих с целью забрать всю суму таким образом причинил убыток казне на 8 тис дол эквивалент

Суды были всем дробильщикам все вернули



...ну физикам вернут все, юрикам сложнее, одно плохо, деньги заморожены на ....срок
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15

Re: ВТБ Банк

Сказали, что нужно поменять счет возврата средств с текущего на карточный.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:17

  Tolevas написав:Может к 24-му что-то прояснится в какую-то из сторон. У меня тоже сумма, но для успокоения я бы вынимал потихоньку

Да я и так спокойная - сижу на попе ровно и верю в светлое будущее :D

А столбы есть еще по 100 кроме основного вклада?

У меня нет основного вклада :)
Есть несколько неосновных вкладов в пределах 1000$ и куча столбов по 100.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:19

Re: ВТБ Банк

Досрочно "Консруктор+" разорвать нельзя.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:25

  lubopytnaya написав:Спросила. Ответили, что валютный депозит упадет на тот счет, с которого я этот депозит открывала: карточный или текущий.

Упадет на счет с которого открывали в любом случае или если изменили, то на указанный счет?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:27

  varlo написав:Досрочно "Консруктор+" разорвать нельзя.

И это "+" для банка
bbc_80
 
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