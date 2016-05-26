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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:44
Ukrainian написав: varlo написав: Ukrainian написав:
Если меньше пяти тысяч долларов то смысла ехать нет
В том то и дело, что больше.
Тогда берите родственников за руки и на Киев
Дробить что б не больше пяти шести на физика
авторитетный совет.
ты потом людям вернёшь деньги, если дробленные счета заблокируют?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:45
lubopytnaya написав: Tolevas написав:
Но вывод по 350 налом - это же за пределы ВТБ. Или уже и этого нет?
Выход налом есть. Но в кассах валюты нет.
Да и 350$ мне погоды не сделают.
А закончившийся вклад я вообще трогать не буду, пусть лежит на текущем. А то если введут ВА, то "уважаемый" может придраться, что любые телодвижения депозита в проблемном банке - это мошенничество
Может к 24-му что-то прояснится в какую-то из сторон. У меня тоже сумма, но для успокоения я бы вынимал потихоньку, если будет такая возможность. По дороге на работу заехать не сложно. А столбы есть еще по 100 кроме основного вклада?
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Tolevas
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:58
abc111 написав:
...фонд придерется, обвинит, заморозит
Ага в дельте так было мол причинили убыток государств
Вместо того чтобы положил 16 тис дол и забрал 8 тис через фонд
Паразит разбил на двоих с целью забрать всю суму таким образом причинил убыток казне на 8 тис дол эквивалент
Суды были всем дробильщикам все вернули
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:05
Ukrainian написав: abc111 написав:
...фонд придерется, обвинит, заморозит
Ага в дельте так было мол причинили убыток государств
Вместо того чтобы положил 16 тис дол и забрал 8 тис через фонд
Паразит разбил на двоих с целью забрать всю суму таким образом причинил убыток казне на 8 тис дол эквивалент
Суды были всем дробильщикам все вернули
...ну физикам вернут все, юрикам сложнее, одно плохо, деньги заморожены на ....срок
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abc111
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15
Сказали, что нужно поменять счет возврата средств с текущего на карточный.
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varlo
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:17
Tolevas написав:
Может к 24-му что-то прояснится в какую-то из сторон. У меня тоже сумма, но для успокоения я бы вынимал потихоньку
Да я и так спокойная - сижу на попе ровно и верю в светлое будущее
А столбы есть еще по 100 кроме основного вклада?
У меня нет основного вклада
Есть несколько неосновных вкладов в пределах 1000$ и куча столбов по 100.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:19
Досрочно "Консруктор+" разорвать нельзя.
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varlo
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:25
lubopytnaya написав:
Спросила. Ответили, что валютный депозит упадет на тот счет, с которого я этот депозит открывала: карточный или текущий.
Упадет на счет с которого открывали в любом случае или если изменили, то на указанный счет?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:27
varlo написав:
Досрочно "Консруктор+" разорвать нельзя.
И это "+" для банка
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