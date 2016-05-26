авторитетный совет.
ты потом людям вернёшь деньги, если дробленные счета заблокируют?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:44
авторитетный совет.
ты потом людям вернёшь деньги, если дробленные счета заблокируют?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:45
Может к 24-му что-то прояснится в какую-то из сторон. У меня тоже сумма, но для успокоения я бы вынимал потихоньку, если будет такая возможность. По дороге на работу заехать не сложно. А столбы есть еще по 100 кроме основного вклада?
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:58
Ага в дельте так было мол причинили убыток государств
Вместо того чтобы положил 16 тис дол и забрал 8 тис через фонд
Паразит разбил на двоих с целью забрать всю суму таким образом причинил убыток казне на 8 тис дол эквивалент
Суды были всем дробильщикам все вернули
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:05
...ну физикам вернут все, юрикам сложнее, одно плохо, деньги заморожены на ....срок
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15
Re: ВТБ Банк
Сказали, что нужно поменять счет возврата средств с текущего на карточный.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:17
Да я и так спокойная - сижу на попе ровно и верю в светлое будущее
У меня нет основного вклада
Есть несколько неосновных вкладов в пределах 1000$ и куча столбов по 100.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:19
Re: ВТБ Банк
Досрочно "Консруктор+" разорвать нельзя.
Delta oporteat nos salvos fieri!
|