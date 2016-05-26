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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:37
Ukrainian написав: varlo написав: Ukrainian написав:
Если меньше пяти тысяч долларов то смысла ехать нет
В том то и дело, что больше.
Тогда берите родственников за руки и на Киев
Дробить что б не больше пяти шести на физика
авторитетный совет.
ты потом людям вернёшь деньги, если дробленные счета заблокируют?
А как они смогут придраться если сделать документооборот: типа приходы на новые депо по 5т от Иванова и Петрова и выплата депо на 10т от Сидорова?
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lov2108
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:38
Квесторе_поверніться
Да, я уже поменял. СМС только долго приходит.
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varlo
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:39
lov2108 написав:
А как они смогут придраться если сделать документооборот: типа приходы на новые депо по 5т от Иванова и Петрова и выплата депо на 10т от Сидорова?
А если сумма одинакова?
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varlo
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:39
Кто сталкивался в банкомате Укрсоца,можно получить небольшую сумму 1-5тыс. со скарбнычки?
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osya1964
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:48
varlo написав: lov2108 написав:
А как они смогут придраться если сделать документооборот: типа приходы на новые депо по 5т от Иванова и Петрова и выплата депо на 10т от Сидорова?
А если сумма одинакова?
даже если и одинаковая - это законная и легальная операция, а то что обычно творит фонд грабування - это как минимум превышение полномочий...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:49
osya1964 написав:
Кто сталкивался в банкомате Укрсоца,можно получить небольшую сумму 1-5тыс. со скарбнычки?
да, сегодня снимала 4,5 тыс. со скарбнычки. одно неудобство - за раз не более 1 тыс.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:50
Насчет ВА сказали, что в эту пятницу не должно быть, вроде месяц дали.
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varlo
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:02
varlo написав:
Насчет ВА сказали, что в эту пятницу не должно быть, вроде месяц дали.
...месяц на что?
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abc111
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:06
abc111 написав: varlo написав:
Насчет ВА сказали, что в эту пятницу не должно быть, вроде месяц дали.
...месяц на что?
Странный вопрос
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:10
А кто в отделениях был? Депозиты дают разорвать досрочно и переоформить? А то сегодня заходил на Красноармейскую, так там толпа людей с родственниками чего-то оформляет. Вот думаю, это только я такой лох, или всем всё разрешили разорвать досрочно и разбить на друзей и знакомых?
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Andreww
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