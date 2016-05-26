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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1369137013711372>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:37

  Ukrainian написав:
  varlo написав:
  Ukrainian написав:Если меньше пяти тысяч долларов то смысла ехать нет
В том то и дело, что больше.

Тогда берите родственников за руки и на Киев
Дробить что б не больше пяти шести на физика
авторитетный совет.
ты потом людям вернёшь деньги, если дробленные счета заблокируют?

А как они смогут придраться если сделать документооборот: типа приходы на новые депо по 5т от Иванова и Петрова и выплата депо на 10т от Сидорова?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:38

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Да, я уже поменял. СМС только долго приходит.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:39

Re: ВТБ Банк

  lov2108 написав:А как они смогут придраться если сделать документооборот: типа приходы на новые депо по 5т от Иванова и Петрова и выплата депо на 10т от Сидорова?

А если сумма одинакова?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:39

Re: ВТБ Банк

Кто сталкивался в банкомате Укрсоца,можно получить небольшую сумму 1-5тыс. со скарбнычки?
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:48

  varlo написав:
  lov2108 написав:А как они смогут придраться если сделать документооборот: типа приходы на новые депо по 5т от Иванова и Петрова и выплата депо на 10т от Сидорова?

А если сумма одинакова?

даже если и одинаковая - это законная и легальная операция, а то что обычно творит фонд грабування - это как минимум превышение полномочий...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:49

  osya1964 написав:Кто сталкивался в банкомате Укрсоца,можно получить небольшую сумму 1-5тыс. со скарбнычки?

да, сегодня снимала 4,5 тыс. со скарбнычки. одно неудобство - за раз не более 1 тыс.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:50

Re: ВТБ Банк

Насчет ВА сказали, что в эту пятницу не должно быть, вроде месяц дали.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:02

  varlo написав:Насчет ВА сказали, что в эту пятницу не должно быть, вроде месяц дали.



...месяц на что?
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:06

  abc111 написав:
  varlo написав:Насчет ВА сказали, что в эту пятницу не должно быть, вроде месяц дали.



...месяц на что?

Странный вопрос
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:10

А кто в отделениях был? Депозиты дают разорвать досрочно и переоформить? А то сегодня заходил на Красноармейскую, так там толпа людей с родственниками чего-то оформляет. Вот думаю, это только я такой лох, или всем всё разрешили разорвать досрочно и разбить на друзей и знакомых?
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