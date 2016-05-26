Відновлення ліквідності.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:12
Відновлення ліквідності.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:18
только дробить надо через приход-расход в кассе,а не переводом чтоб у фонда потом не было вопросов
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:23
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:23
Re: ВТБ Банк
Проблемка, більше 350у.о -10% комісія...ну і каса порожня майже.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:26
Re: ВТБ Банк
Чому грошей в банці немає можна назвати 100 причин.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:36
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:39
По 350 у. о. в день?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:41
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:47
При дробленні через касу є певні нюанси.
Часто в критичний період каси просто немають ліміту на видачу готівки.
Тому спочатку слід оформити прихідний ордер на поповнення депо.
А вже потім розхідний на видачу готівки.
Якби не було комісій все було б ок.
А з комісіями щось нетривіальне слід городити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:54
А почему суд заблокировал счета только в ВТБ?
Сбер ведь тоже гос.рос
Жадность и Отвага!
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