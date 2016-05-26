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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1369137013711372

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:12

  abc111 написав:
  varlo написав:Насчет ВА сказали, что в эту пятницу не должно быть, вроде месяц дали.



...месяц на что?

Відновлення ліквідності.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:18

  Ukrainian написав:
  varlo написав:
  Ukrainian написав:Если меньше пяти тысяч долларов то смысла ехать нет
В том то и дело, что больше.

Тогда берите родственников за руки и на Киев
Дробить что б не больше пяти шести на физика

только дробить надо через приход-расход в кассе,а не переводом чтоб у фонда потом не было вопросов
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:23

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:
  varlo написав:Насчет ВА сказали, что в эту пятницу не должно быть, вроде месяц дали.



...месяц на что?

Відновлення ліквідності.



....на сколько знаю, дело не в ликвидности, а в блокировке апеляцсудом по иску привата
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:23

Re: ВТБ Банк

  REA 1109 написав:через приход-расход в кассе

Проблемка, більше 350у.о -10% комісія...ну і каса порожня майже.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:26

Re: ВТБ Банк

  abc111 написав:блокировке апеляцсудом по иску привата

Чому грошей в банці немає можна назвати 100 причин.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:36

  Квесторе_поверніться написав:
  REA 1109 написав:через приход-расход в кассе

Проблемка, більше 350у.о -10% комісія...ну і каса порожня майже.

а что мешает депозиты по 350 у.е открывать? а наличка при этом не обязательна
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:39

  REA 1109 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  REA 1109 написав:через приход-расход в кассе

Проблемка, більше 350у.о -10% комісія...ну і каса порожня майже.

а что мешает депозиты по 350 у.е открывать? а наличка при этом не обязательна

По 350 у. о. в день?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:41

  Квесторе_поверніться написав:
  REA 1109 написав:через приход-расход в кассе

Проблемка, більше 350у.о -10% комісія...ну і каса порожня майже.

а что мешает депозиты по 350 у.е открывать? а наличка при этом не обязательна[/quote]
По 350 у. о. в день?[/quote]
ну это же лучше чем фонду подарить
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:47

При дробленні через касу є певні нюанси.
Часто в критичний період каси просто немають ліміту на видачу готівки.
Тому спочатку слід оформити прихідний ордер на поповнення депо.
А вже потім розхідний на видачу готівки.
Якби не було комісій все було б ок.
А з комісіями щось нетривіальне слід городити. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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