И ПИБ тоже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:00
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:00
Рахунки не блокували.
Суд призупинив можливість продажі застав які були на балансі банки.
Ліквідність банки була майже на нулі а від продажі нові грошенята не капнули.
Ліквідність розібрали і зараз працюють з коліс.
Про пу, що не підставив плече, вже писати не буду.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:05
Кредиты бизнес и частные лица возвращают банку?
Или они заинтересованны чтоб ввели ВА а свои кредиты потом выкупить через подставных лиц у фонда? Поэтому сейчас и не обслуживаются кредиты
Арест имущества и реализация залогов невозможна через справедливый суд
Вот такой гамбит банку
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:06
Т.е. Сберу и ПИБу тоже приостановили продажи залогов, но у них ликвидность более-менее, поэтому они пока еще дышат?
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:14
ПИБ через суд добился отмены
По решению суда, арест имущества Проминвестбанка является неправомерным, поскольку должником является Российская Федерация в лице Министерства юстиции РФ.
Как говорится в решении суда, принятом 22 октября, арест имущества должника является неправомерным и подлежит отмене, поскольку ЧАО «Проминвестбанк» не является должником в данном исполнительном производстве, а должником является Российская Федерация в лице Министерства юстиции РФ. "По содержанию ЗУ «Об исполнительном производстве», сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник. Должник определен исполнительным документом, в данном случае постановлением Апелляционного суда. Киева от 05.09.2018 г. Согласно указанному решению должником является Российская Федерация в лице Министерства юстиции Российской Федерации. ЧАО «Проминвестбанк» не является должником в исполнительном производстве, а потому постановление об открытии исполнительного производства и наложении ареста на имущество не соответствуют требованиям закона, а частный исполнитель действовала не в порядке и не в способ, предусмотренный ЗУ «Об исполнительном производстве». С учетом изложенного просим признать неправомерными и отменить постановления об открытии исполнительного производства и наложении ареста на имущество", - говорится в решении. Также суд пришел к выводу, что накладывая арест на имущество и изменив при этом должника, частный исполнитель вышел за пределы своих полномочий. "Согласно абзацу 2 ч. 2 ст. 15 ЗУ «Об исполнительном производстве» должником является определенное исполнительным документом физическое или юридическое лицо, государство, на которых возлагается обязанность по исполнению решения. Апелляционным судом Киева в постановлении от 05.09.2018 г. четко указан должник в исполнительном документе - Российская Федерация в лице Министерства юстиции", - говорится в решении суда.
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Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 07 лис, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:15
Арест на акции и основные активы у всех, только пиб давно в реанимации, а сбер давно ввёл заградительные комиссии и лимиты. втб вкладчики долго доили как дойную корону на большие проценты по депозитам и безлимитные снятия денег - вот и результат
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:27
Re: ВТБ Банк
Короче своевременная отдача и высокие проценты по депо -ПЛОХО,низкие проценты и не отдача вовремя депо и пр.- СУПОСТАТ и ПУ козлы,так как ХОРОШО? Или в методичке евротерпил, все касаемо дочек росбанков, плохо априори?
Востаннє редагувалось osya1964 в Сер 07 лис, 2018 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:28
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:52
Да, подробно объяснено.
Если всё так, то ВА вряд ли тут будет.
Жадность и Отвага!
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