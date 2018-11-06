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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1371137213731374>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:00

  lubopytnaya написав:А почему суд заблокировал счета только в ВТБ?
Сбер ведь тоже гос.рос

И ПИБ тоже
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:00

  lubopytnaya написав:А почему суд заблокировал счета только в ВТБ?
Сбер ведь тоже гос.рос

Рахунки не блокували.
Суд призупинив можливість продажі застав які були на балансі банки.
Ліквідність банки була майже на нулі а від продажі нові грошенята не капнули.
Ліквідність розібрали і зараз працюють з коліс.
Про пу, що не підставив плече, вже писати не буду. :(
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:05

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:А почему суд заблокировал счета только в ВТБ?
Сбер ведь тоже гос.рос

Рахунки не блокували.
Суд призупинив можливість продажі застав які були на балансі банки.
Ліквідність банки була майже на нулі а від продажі нові грошенята не капнули.
Ліквідність розібрали і зараз працюють з коліс.
Про пу, що не підставив плече, вже писати не буду. :(

Кредиты бизнес и частные лица возвращают банку?
Или они заинтересованны чтоб ввели ВА а свои кредиты потом выкупить через подставных лиц у фонда? Поэтому сейчас и не обслуживаются кредиты
Арест имущества и реализация залогов невозможна через справедливый суд

Вот такой гамбит банку
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:06

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:А почему суд заблокировал счета только в ВТБ?
Сбер ведь тоже гос.рос

Рахунки не блокували.
Суд призупинив можливість продажі застав які були на балансі банки.

Т.е. Сберу и ПИБу тоже приостановили продажи залогов, но у них ликвидность более-менее, поэтому они пока еще дышат?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:14

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:А почему суд заблокировал счета только в ВТБ?
Сбер ведь тоже гос.рос

Рахунки не блокували.
Суд призупинив можливість продажі застав які були на балансі банки.

Т.е. Сберу и ПИБу тоже приостановили продажи залогов, но у них ликвидность более-менее, поэтому они пока еще дышат?

ПИБ через суд добился отмены

По решению суда, арест имущества Проминвестбанка является неправомерным, поскольку должником является Российская Федерация в лице Министерства юстиции РФ.
Как говорится в решении суда, принятом 22 октября, арест имущества должника является неправомерным и подлежит отмене, поскольку ЧАО «Проминвестбанк» не является должником в данном исполнительном производстве, а должником является Российская Федерация в лице Министерства юстиции РФ. "По содержанию ЗУ «Об исполнительном производстве», сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник. Должник определен исполнительным документом, в данном случае постановлением Апелляционного суда. Киева от 05.09.2018 г. Согласно указанному решению должником является Российская Федерация в лице Министерства юстиции Российской Федерации. ЧАО «Проминвестбанк» не является должником в исполнительном производстве, а потому постановление об открытии исполнительного производства и наложении ареста на имущество не соответствуют требованиям закона, а частный исполнитель действовала не в порядке и не в способ, предусмотренный ЗУ «Об исполнительном производстве». С учетом изложенного просим признать неправомерными и отменить постановления об открытии исполнительного производства и наложении ареста на имущество", - говорится в решении. Также суд пришел к выводу, что накладывая арест на имущество и изменив при этом должника, частный исполнитель вышел за пределы своих полномочий. "Согласно абзацу 2 ч. 2 ст. 15 ЗУ «Об исполнительном производстве» должником является определенное исполнительным документом физическое или юридическое лицо, государство, на которых возлагается обязанность по исполнению решения. Апелляционным судом Киева в постановлении от 05.09.2018 г. четко указан должник в исполнительном документе - Российская Федерация в лице Министерства юстиции", - говорится в решении суда.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/103 ... paniy.html
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 07 лис, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:15

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:А почему суд заблокировал счета только в ВТБ?
Сбер ведь тоже гос.рос

Рахунки не блокували.
Суд призупинив можливість продажі застав які були на балансі банки.

Т.е. Сберу и ПИБу тоже приостановили продажи залогов, но у них ликвидность более-менее, поэтому они пока еще дышат?

Арест на акции и основные активы у всех, только пиб давно в реанимации, а сбер давно ввёл заградительные комиссии и лимиты. втб вкладчики долго доили как дойную корону на большие проценты по депозитам и безлимитные снятия денег - вот и результат
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:27

Re: ВТБ Банк

Короче своевременная отдача и высокие проценты по депо -ПЛОХО,низкие проценты и не отдача вовремя депо и пр.- СУПОСТАТ и ПУ козлы,так как ХОРОШО? Или в методичке евротерпил, все касаемо дочек росбанков, плохо априори?
Востаннє редагувалось osya1964 в Сер 07 лис, 2018 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:28

https://newsone.ua/articles/economics/r ... utsja.html вот еще неплохая статья по теме
orhidf
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:45

хороший был банк.
Барсик 22
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:52

  orhidf написав:https://newsone.ua/articles/economics/rossijskie-hosbanki-v-ukraine-prikljuchenija-prodolzhajutsja.html вот еще неплохая статья по теме

Да, подробно объяснено.
Если всё так, то ВА вряд ли тут будет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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