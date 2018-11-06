Додано: Сер 07 лис, 2018 18:14

lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав: А почему суд заблокировал счета только в ВТБ?

Сбер ведь тоже гос.рос А почему суд заблокировал счета только в ВТБ?Сбер ведь тоже гос.рос

Рахунки не блокували.

Суд призупинив можливість продажі застав які були на балансі банки. Рахунки не блокували.Суд призупинив можливість продажі застав які були на балансі банки.

Т.е. Сберу и ПИБу тоже приостановили продажи залогов, но у них ликвидность более-менее, поэтому они пока еще дышат? Т.е. Сберу и ПИБу тоже приостановили продажи залогов, но у них ликвидность более-менее, поэтому они пока еще дышат?

ПИБ через суд добился отменыПо решению суда, арест имущества Проминвестбанка является неправомерным, поскольку должником является Российская Федерация в лице Министерства юстиции РФ.Как говорится в решении суда, принятом 22 октября, арест имущества должника является неправомерным и подлежит отмене, поскольку ЧАО «Проминвестбанк» не является должником в данном исполнительном производстве, а должником является Российская Федерация в лице Министерства юстиции РФ. "По содержанию ЗУ «Об исполнительном производстве», сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник. Должник определен исполнительным документом, в данном случае постановлением Апелляционного суда. Киева от 05.09.2018 г. Согласно указанному решению должником является Российская Федерация в лице Министерства юстиции Российской Федерации. ЧАО «Проминвестбанк» не является должником в исполнительном производстве, а потому постановление об открытии исполнительного производства и наложении ареста на имущество не соответствуют требованиям закона, а частный исполнитель действовала не в порядке и не в способ, предусмотренный ЗУ «Об исполнительном производстве». С учетом изложенного просим признать неправомерными и отменить постановления об открытии исполнительного производства и наложении ареста на имущество", - говорится в решении. Также суд пришел к выводу, что накладывая арест на имущество и изменив при этом должника, частный исполнитель вышел за пределы своих полномочий. "Согласно абзацу 2 ч. 2 ст. 15 ЗУ «Об исполнительном производстве» должником является определенное исполнительным документом физическое или юридическое лицо, государство, на которых возлагается обязанность по исполнению решения. Апелляционным судом Киева в постановлении от 05.09.2018 г. четко указан должник в исполнительном документе - Российская Федерация в лице Министерства юстиции", - говорится в решении суда.Подробности читайте на УНИАН: