|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:54
lubopytnaya написав: orhidf написав:
https://newsone.ua/articles/economics/rossijskie-hosbanki-v-ukraine-prikljuchenija-prodolzhajutsja.html вот еще неплохая статья по теме
Да, подробно объяснено.
Если всё так, то ВА вряд ли тут будет.
Да, тоже статья понравилось.
-
varlo
-
-
- Повідомлень: 5654
- З нами з: 11.04.12
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:42
osya1964 написав:
Короче своевременная отдача и высокие проценты по депо -ПЛОХО,низкие проценты и не отдача вовремя депо и пр.- СУПОСТАТ и ПУ козлы,так как ХОРОШО? Или в методичке евротерпил, все касаемо дочек росбанков, плохо априори?
Супостат і пу це одна особа - козел (1 шт.).
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26132
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1329 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|63585
|7935030
|
Сер 07 лис, 2018 19:51
V2
|
|32448
|4017159
|
|
|10853
|1579673
|
|