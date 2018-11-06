Да, тоже статья понравилось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:54
Да, тоже статья понравилось.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:42
Супостат і пу це одна особа - козел (1 шт.).
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:54
Віталька троха передьоргує.
Забув сказати що банки не кредитують.
Одна з їх цілей вивести активи і виводять...нежважаючи на санкції.
Тому і портфель активів худне.
При цьому ж і імярекам потрібно віддавати - інакше шкандаль.
На імяреків спочатку в ПІБа не вистачало а зараз в ВТБ.
А що ТА не введуть - швидше так.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:20
Re: ВТБ Банк
У меня нет никаких сомнений, что у ВТБ достаточно средств, чтобы рассчитаться со всеми украинскими клиентами по 100500 раз с каждым. Как и нет сомнений, что весь этот гвалт на ветке подняли троли, чтобы покачать банк.
Беня вместо арестов счетов ВТБ пусть лучше вернёт стране те _государственные_ бабки, которые получал под рефинанс и сразу выводил за кордон. Пусть вернёт всё, что потребовалось государству влить в примат, после его ухода. На этой крысе клейма ставить негде.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:22
Ви позичили куму гроші три роки тому кум гроші пропив і надіється що ви копита відкинете скоро
Ви б куму ще позичали ?
Акціонерам може не сподобатись що мама втб заміть того щоб дивіденти платити доцю підгодовує
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:23
Re: ВТБ Банк
...думаю хоронить банк не надо спешить...слишком большие деньги в нем крутятся вертятся бАльших и Влиятельных граждан....,
Ограничения и плату ввели, как и в Сбере...,прекратить отток живых грошенят.
Нарушений норм НБУ фактически НЕТ, значит и нет повода для ТА.
Проминвест такое проходил, фарсик умерающий ожил.....
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:29
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:37
Да лучше пусть по 350, бывало в других банках и меньше - типа по 50. Так что пусть живет еще долго.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:44
Я так понимаю вы юридическое лицо или физическое лицо у которого в банке больше фонда?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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