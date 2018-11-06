Додано: Сер 07 лис, 2018 20:20

У меня нет никаких сомнений, что у ВТБ достаточно средств, чтобы рассчитаться со всеми украинскими клиентами по 100500 раз с каждым. Как и нет сомнений, что весь этот гвалт на ветке подняли троли, чтобы покачать банк.

Беня вместо арестов счетов ВТБ пусть лучше вернёт стране те _государственные_ бабки, которые получал под рефинанс и сразу выводил за кордон. Пусть вернёт всё, что потребовалось государству влить в примат, после его ухода. На этой крысе клейма ставить негде.

Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.