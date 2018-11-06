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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1372137313741375>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:54

  lubopytnaya написав:
  orhidf написав:https://newsone.ua/articles/economics/rossijskie-hosbanki-v-ukraine-prikljuchenija-prodolzhajutsja.html вот еще неплохая статья по теме

Да, подробно объяснено.
Если всё так, то ВА вряд ли тут будет.

Да, тоже статья понравилось.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:42

  osya1964 написав:Короче своевременная отдача и высокие проценты по депо -ПЛОХО,низкие проценты и не отдача вовремя депо и пр.- СУПОСТАТ и ПУ козлы,так как ХОРОШО? Или в методичке евротерпил, все касаемо дочек росбанков, плохо априори?

Супостат і пу це одна особа - козел (1 шт.). :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:54

  varlo написав:
  lubopytnaya написав:
  orhidf написав:https://newsone.ua/articles/economics/rossijskie-hosbanki-v-ukraine-prikljuchenija-prodolzhajutsja.html вот еще неплохая статья по теме

Да, подробно объяснено.
Если всё так, то ВА вряд ли тут будет.

Да, тоже статья понравилось.

Віталька троха передьоргує.
Забув сказати що банки не кредитують.
Одна з їх цілей вивести активи і виводять...нежважаючи на санкції.
Тому і портфель активів худне.
При цьому ж і імярекам потрібно віддавати - інакше шкандаль.
На імяреків спочатку в ПІБа не вистачало а зараз в ВТБ.
А що ТА не введуть - швидше так.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:20

Re: ВТБ Банк

У меня нет никаких сомнений, что у ВТБ достаточно средств, чтобы рассчитаться со всеми украинскими клиентами по 100500 раз с каждым. Как и нет сомнений, что весь этот гвалт на ветке подняли троли, чтобы покачать банк.
Беня вместо арестов счетов ВТБ пусть лучше вернёт стране те _государственные_ бабки, которые получал под рефинанс и сразу выводил за кордон. Пусть вернёт всё, что потребовалось государству влить в примат, после его ухода. На этой крысе клейма ставить негде.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:22

  Квесторе_поверніться написав:Віталька троха передьоргує.
Забув сказати що банки не кредитують.
Одна з їх цілей вивести активи і виводять...нежважаючи на санкції.
Тому і портфель активів худне.
При цьому ж і імярекам потрібно віддавати - інакше шкандаль.
На імяреків спочатку в ПІБа не вистачало а зараз в ВТБ.
А що ТА не введуть - швидше так.

Ви позичили куму гроші три роки тому кум гроші пропив і надіється що ви копита відкинете скоро

Ви б куму ще позичали ?

Акціонерам може не сподобатись що мама втб заміть того щоб дивіденти платити доцю підгодовує
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:23

Re: ВТБ Банк

...думаю хоронить банк не надо спешить...слишком большие деньги в нем крутятся вертятся бАльших и Влиятельных граждан....,
Ограничения и плату ввели, как и в Сбере...,прекратить отток живых грошенят.
Нарушений норм НБУ фактически НЕТ, значит и нет повода для ТА.
Проминвест такое проходил, фарсик умерающий ожил.....
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:29

  Барсик 22 написав:хороший был банк.

Специально зарегистрировался чтобы это сказать? :)
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:36

чем по 350 в день, лучше ВА.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:37

  demichh написав:чем по 350 в день, лучше ВА.

Да лучше пусть по 350, бывало в других банках и меньше - типа по 50. Так что пусть живет еще долго.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:44

  demichh написав:чем по 350 в день, лучше ВА.


Я так понимаю вы юридическое лицо или физическое лицо у которого в банке больше фонда?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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