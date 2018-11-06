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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1372137313741375

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:49

Ukrainian
Вы правильно догадались.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:56

  Ukrainian написав:
  demichh написав:чем по 350 в день, лучше ВА.


Я так понимаю вы юридическое лицо или физическое лицо у которого в банке больше фонда?

А при чем тут фонд?
Столбики должны работать. А 350$=9800UAH более месячной зарплаты для большинства жителей страны.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 1372137313741375
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