Ukrainian
Вы правильно догадались.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:49
Ukrainian
Вы правильно догадались.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:56
А при чем тут фонд?
Столбики должны работать. А 350$=9800UAH более месячной зарплаты для большинства жителей страны.
Щось мені з ТАС "щастить"
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