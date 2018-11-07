А при чем тут фонд?
Столбики должны работать. А 350$=9800UAH более месячной зарплаты для большинства жителей страны.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:56
А при чем тут фонд?
Столбики должны работать. А 350$=9800UAH более месячной зарплаты для большинства жителей страны.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:13
Цап.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:16
я физлицо у которого до фонда денег. Но, не охота каждый день ходить, в очереди стоять, слышать что деньги передо мной закончились... Если это все наладят, то мне где-то мес. получать и месяц ждать как фонд начнет выплачивать. А так, в феврале посмотрим что будет.
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:21
..почему февраль ???
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:24
Re: ВТБ Банк
..думаю, что дней 5-10 мы услышим версию, что суд апеляцион. долго долго долго думал и решил: все фигня- банку ЖИТЬ !!
...и ещё, заметьте , СМИ по ситуации , на сегодня, ни гу- гу...., даже 5 канал...
Востаннє редагувалось abc111 в Сер 07 лис, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:31
У вас синдром неуловимого Джо
НБУ тратить резервы на уменьшение платежей на вывод ВТБ?
Шо у вас в голове?
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:12
Как раз курс доллара упал не из за продаж НБУ, наоборот НБУ вышел с покупкой доллара на Межбанк, так что ни о каких тратах резервов речь не идёт, так сложилась ситуация на Межбанке, предложение превышает спрос уже несколько дней подряд
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:39
А кто может объяснить по тарифам РКО
В услугах по текущим счетам действительно вижу, что выдача валюты в сумме свыше USD 350 облагается комиссией 10%, но в разделе по депозитам (пункты 2.9.1 и 2.9.2) выдача наличных средств включена в стоимость продукта, т.е. бесплатно. Т.е. депозит каким-то образом можно снять обходя при этом текущий или карточный счет?
Сегодня, видел, как люди активно переоформляли депозиты на родственников и друзей. Мне интересно, при "виртуальной" выдаче через кассу, они что каждый раз теряют 10% или по 350 перекидывают? Каким образом это происходит, кто-то в курсе? Поделитесь секретом, можно в личку.
Спасибо.
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