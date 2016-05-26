osya1964 написав:Короче своевременная отдача и высокие проценты по депо -ПЛОХО,низкие проценты и не отдача вовремя депо и пр.- СУПОСТАТ и ПУ козлы,так как ХОРОШО? Или в методичке евротерпил, все касаемо дочек росбанков, плохо априори?
Супостат і пу це одна особа - козел (1 шт.).
Цап.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
я физлицо у которого до фонда денег. Но, не охота каждый день ходить, в очереди стоять, слышать что деньги передо мной закончились... Если это все наладят, то мне где-то мес. получать и месяц ждать как фонд начнет выплачивать. А так, в феврале посмотрим что будет.
demichh написав:я физлицо у которого до фонда денег. Но, не охота каждый день ходить, в очереди стоять, слышать что деньги передо мной закончились... Если это все наладят, то мне где-то мес. получать и месяц ждать как фонд начнет выплачивать. А так, в феврале посмотрим что будет.
Tolevas написав:Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?
Похоже на то, как же ещё в карман к вкладчикам залезть да поглубже.
Шёл четвёртый год европейских реформ.
У вас синдром неуловимого Джо НБУ тратить резервы на уменьшение платежей на вывод ВТБ? Шо у вас в голове?
Как раз курс доллара упал не из за продаж НБУ, наоборот НБУ вышел с покупкой доллара на Межбанк, так что ни о каких тратах резервов речь не идёт, так сложилась ситуация на Межбанке, предложение превышает спрос уже несколько дней подряд
В услугах по текущим счетам действительно вижу, что выдача валюты в сумме свыше USD 350 облагается комиссией 10%, но в разделе по депозитам (пункты 2.9.1 и 2.9.2) выдача наличных средств включена в стоимость продукта, т.е. бесплатно. Т.е. депозит каким-то образом можно снять обходя при этом текущий или карточный счет?
Сегодня, видел, как люди активно переоформляли депозиты на родственников и друзей. Мне интересно, при "виртуальной" выдаче через кассу, они что каждый раз теряют 10% или по 350 перекидывают? Каким образом это происходит, кто-то в курсе? Поделитесь секретом, можно в личку.
Квесторе_поверніться написав:Проблеми з ПІБом а зараз з ВТБ говорять, що державний пу капітал в Україні це ризики і великі. Пройшли часи коли Квестор по надійності ставив госи з московії в голову своїх списків. Іде війна з супостатом і його банки заручники цієї війни. Якби українці були єдині то, нежважаючи на певні вигоди, вже давно з банків агресора винесли б.
Я и вынес из рашабанков за 14-15 годы 50К+$ все под ноль. Время было, спасибо рашабанкам за их надежность в столь нелегкое для страны время)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
В услугах по текущим счетам действительно вижу, что выдача валюты в сумме свыше USD 350 облагается комиссией 10%, но в разделе по депозитам (пункты 2.9.1 и 2.9.2) выдача наличных средств включена в стоимость продукта, т.е. бесплатно. Т.е. депозит каким-то образом можно снять обходя при этом текущий или карточный счет?
Сегодня, видел, как люди активно переоформляли депозиты на родственников и друзей. Мне интересно, при "виртуальной" выдаче через кассу, они что каждый раз теряют 10% или по 350 перекидывают? Каким образом это происходит, кто-то в курсе? Поделитесь секретом, можно в личку.
Спасибо.
Все просто - закончившейся вклад упал на счёт. Новые счёта открывают . делают переводы между счетами . делают все возможное чтобы деньги виртуально остались в банке,хоть и на разных инн.