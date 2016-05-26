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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1373137413751376>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:56

  Ukrainian написав:
  demichh написав:чем по 350 в день, лучше ВА.


Я так понимаю вы юридическое лицо или физическое лицо у которого в банке больше фонда?

А при чем тут фонд?
Столбики должны работать. А 350$=9800UAH более месячной зарплаты для большинства жителей страны.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:13

  Квесторе_поверніться написав:
  osya1964 написав:Короче своевременная отдача и высокие проценты по депо -ПЛОХО,низкие проценты и не отдача вовремя депо и пр.- СУПОСТАТ и ПУ козлы,так как ХОРОШО? Или в методичке евротерпил, все касаемо дочек росбанков, плохо априори?

Супостат і пу це одна особа - козел (1 шт.). :oops:

Цап. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:16

я физлицо у которого до фонда денег. Но, не охота каждый день ходить, в очереди стоять, слышать что деньги передо мной закончились... Если это все наладят, то мне где-то мес. получать и месяц ждать как фонд начнет выплачивать. А так, в феврале посмотрим что будет.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:21

  demichh написав:я физлицо у которого до фонда денег. Но, не охота каждый день ходить, в очереди стоять, слышать что деньги передо мной закончились... Если это все наладят, то мне где-то мес. получать и месяц ждать как фонд начнет выплачивать. А так, в феврале посмотрим что будет.




..почему февраль ???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:24

Re: ВТБ Банк

..думаю, что дней 5-10 мы услышим версию, что суд апеляцион. долго долго долго думал и решил: все фигня- банку ЖИТЬ !! :)

...и ещё, заметьте , СМИ по ситуации , на сегодня, ни гу- гу...., даже 5 канал...
Востаннє редагувалось abc111 в Сер 07 лис, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:31

  Ukrainian написав:
  Tolevas написав:Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?

Похоже на то, как же ещё в карман к вкладчикам залезть да поглубже.

Шёл четвёртый год европейских реформ.

У вас синдром неуловимого Джо
НБУ тратить резервы на уменьшение платежей на вывод ВТБ?
Шо у вас в голове?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:12

  curiousobro написав:
  Ukrainian написав:
  Tolevas написав:Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?

Похоже на то, как же ещё в карман к вкладчикам залезть да поглубже.

Шёл четвёртый год европейских реформ.

У вас синдром неуловимого Джо
НБУ тратить резервы на уменьшение платежей на вывод ВТБ?
Шо у вас в голове?


Как раз курс доллара упал не из за продаж НБУ, наоборот НБУ вышел с покупкой доллара на Межбанк, так что ни о каких тратах резервов речь не идёт, так сложилась ситуация на Межбанке, предложение превышает спрос уже несколько дней подряд
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:39

А кто может объяснить по тарифам РКО
https://vtb.ua/private/deposits/Tarif_R ... 1.2018.pdf

В услугах по текущим счетам действительно вижу, что выдача валюты в сумме свыше USD 350 облагается комиссией 10%, но в разделе по депозитам (пункты 2.9.1 и 2.9.2) выдача наличных средств включена в стоимость продукта, т.е. бесплатно. Т.е. депозит каким-то образом можно снять обходя при этом текущий или карточный счет?

Сегодня, видел, как люди активно переоформляли депозиты на родственников и друзей. Мне интересно, при "виртуальной" выдаче через кассу, они что каждый раз теряют 10% или по 350 перекидывают? Каким образом это происходит, кто-то в курсе? Поделитесь секретом, можно в личку.

Спасибо.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:43

Re: ВТБ Банк

Квесторе_поверніться написав:Проблеми з ПІБом а зараз з ВТБ говорять, що державний пу капітал в Україні це ризики і великі. Пройшли часи коли Квестор по надійності ставив госи з московії в голову своїх списків. Іде війна з супостатом і його банки заручники цієї війни. Якби українці були єдині то, нежважаючи на певні вигоди, вже давно з банків агресора винесли б.
Я и вынес из рашабанков за 14-15 годы 50К+$ все под ноль. Время было, спасибо рашабанкам за их надежность в столь нелегкое для страны время)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 05:50

  Andreww написав:А кто может объяснить по тарифам РКО
https://vtb.ua/private/deposits/Tarif_R ... 1.2018.pdf

В услугах по текущим счетам действительно вижу, что выдача валюты в сумме свыше USD 350 облагается комиссией 10%, но в разделе по депозитам (пункты 2.9.1 и 2.9.2) выдача наличных средств включена в стоимость продукта, т.е. бесплатно. Т.е. депозит каким-то образом можно снять обходя при этом текущий или карточный счет?

Сегодня, видел, как люди активно переоформляли депозиты на родственников и друзей. Мне интересно, при "виртуальной" выдаче через кассу, они что каждый раз теряют 10% или по 350 перекидывают? Каким образом это происходит, кто-то в курсе? Поделитесь секретом, можно в личку.

Спасибо.
Все просто - закончившейся вклад упал на счёт. Новые счёта открывают . делают переводы между счетами . делают все возможное чтобы деньги виртуально остались в банке,хоть и на разных инн.
никому не верю
sens
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