Не секрет, что большинство украинских клиентов ВТБ лояльно относились к России. Сейчас всё может поменяться. Решение украинского суда не запрещает материнской структуре заводить в Украину средства для расчета с вкладчиками. Эти средства у неё есть. А проблемы банка не должны волновать клиентов, которые доверили ему свои средства на определенных условиях.
Если эта проблема не разрешиться в ближайшие дни - это будет ударом по репутации всей международной группы ВТБ. А поскольку главный акционер банка известно кто - не одна тысяча лояльных РФ граждан Украины потерявших здесь свои деньги может стать лютыми бандеровцами.