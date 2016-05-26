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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1373137413751376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 07:01

Не секрет, что большинство украинских клиентов ВТБ лояльно относились к России. Сейчас всё может поменяться. Решение украинского суда не запрещает материнской структуре заводить в Украину средства для расчета с вкладчиками. Эти средства у неё есть. А проблемы банка не должны волновать клиентов, которые доверили ему свои средства на определенных условиях.
Если эта проблема не разрешиться в ближайшие дни - это будет ударом по репутации всей международной группы ВТБ. А поскольку главный акционер банка известно кто - не одна тысяча лояльных РФ граждан Украины потерявших здесь свои деньги может стать лютыми бандеровцами.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 07:09

Разные банки будучи в состоянии комы по-разному измывались над клиентами. Например, заставляли выстаивать длинные очереди за ежедневной пайкой в 50-100 грн. Но здесь придумали ноу-хау: открывать клиентам без их ведома и уведомления новые неразрывные депозиты на средства с текущих счетов.
Tegularius
 
Повідомлень: 727
З нами з: 11.02.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1373137413751376
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