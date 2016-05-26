Додано: Чет 08 лис, 2018 09:25

varlo Мне этого сделать не разрешили. Заявление на досрочный разрыв я написал, но на этом все. А у жены уже и заявление на разрыв не приняли.



При переброске между текущими счетами 0.5 комиссия. Да и для ФГВ подобная переброска может быть красной тряпкой. Надёжнее через кассу делать виртуальное снятие и пополнение. Только как быть с комиссией в этом случае, непонятно.



Исходя из количества людей в отделениях, я не верю что у всех закончились депозиты. Видимо как-то разрывают и банк идет на встречу. Что для этого нужно сделать - мне непонятно (напишите, пожалуйста, в личку у кого получилось разорвать - заранее спасибо)