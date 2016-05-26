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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 07:01
Не секрет, что большинство украинских клиентов ВТБ лояльно относились к России. Сейчас всё может поменяться. Решение украинского суда не запрещает материнской структуре заводить в Украину средства для расчета с вкладчиками. Эти средства у неё есть. А проблемы банка не должны волновать клиентов, которые доверили ему свои средства на определенных условиях.
Если эта проблема не разрешиться в ближайшие дни - это будет ударом по репутации всей международной группы ВТБ. А поскольку главный акционер банка известно кто - не одна тысяча лояльных РФ граждан Украины потерявших здесь свои деньги может стать лютыми бандеровцами.
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Tegularius
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Додано: Чет 08 лис, 2018 07:09
Разные банки будучи в состоянии комы по-разному измывались над клиентами. Например, заставляли выстаивать длинные очереди за ежедневной пайкой в 50-100 грн. Но здесь придумали ноу-хау: открывать клиентам без их ведома и уведомления новые неразрывные депозиты на средства с текущих счетов.
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Tegularius
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Додано: Чет 08 лис, 2018 07:29
Tegularius написав:
Разные банки будучи в состоянии комы по-разному измывались над клиентами. Например, заставляли выстаивать длинные очереди за ежедневной пайкой в 50-100 грн. Но здесь придумали ноу-хау: открывать клиентам без их ведома и уведомления новые неразрывные депозиты на средства с текущих счетов.
Вот потому и нужно поменять, чтобы после окончания депозита средства падали на карточный, а не текущий счет.
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varlo
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Додано: Чет 08 лис, 2018 07:47
Но у меня вопрос - все-таки откуда столько людей в отделениях, если проблемы с выдачей начались только 3 дня назад, депозиты неразрывные? Как они могут переформлять неразрывные депозиты (можно в личку)?
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varlo
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Додано: Чет 08 лис, 2018 08:05
Возможно, банк идёт на встречу, позволяя переоформлять на родственников, чтобы оставаться в пределах 200 тыс. Ему-то уже всё равно.
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Tegularius
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Додано: Чет 08 лис, 2018 08:19
Да, возможно, что по согласованию сторон можно разрывать и неразрывне депозиты.
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varlo
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Додано: Чет 08 лис, 2018 09:25
varlo Мне этого сделать не разрешили. Заявление на досрочный разрыв я написал, но на этом все. А у жены уже и заявление на разрыв не приняли.
При переброске между текущими счетами 0.5 комиссия. Да и для ФГВ подобная переброска может быть красной тряпкой. Надёжнее через кассу делать виртуальное снятие и пополнение. Только как быть с комиссией в этом случае, непонятно.
Исходя из количества людей в отделениях, я не верю что у всех закончились депозиты. Видимо как-то разрывают и банк идет на встречу. Что для этого нужно сделать - мне непонятно (напишите, пожалуйста, в личку у кого получилось разорвать - заранее спасибо)
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Andreww
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