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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:58
Подскажите пожалуйста, кто в курсе: если вклад размещен через ВТБ онлайн и на руках нет депозитного договора и квитанции, а есть только скрин шот экрана - нужно ли идти в отделение с просьбой распечатать договор? В случае введения ВА не будет ли потом проблем с выплатой через Фонд?
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:13
Re: ВТБ Банк
Нужно
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:28
Вряд ли, не стали же они адекватно относится к втб, который один из первых банков в украине ввёл драконовские заградительные комиссии на пополнение пополняемых депозитов, ещё задолго до войны. ВТБ чуть ли не первым кинул своих клиентов, причём по хитропопому - не запретил пополнять вклады, а именно ввёл комиссию, полностью наплевав на репутацию приличного банка.
Поэтому вполне ожидаемо, что банк один раз кинувший своих вкладчиков сделает это и в следующий раз, когда посчитает это выгодным для себя, потому что один раз уже показал, что ему плевать на репутацию
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 08 лис, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:30
Re: ВТБ Банк
Утром есть валюта в кассах?
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:35
конечно нужен. мало ли что, а вам потом как доказать что был вклад в банке и на какую сумму.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:55
А ведь я еще в конце 17г. писал, что банк будет уходить с регионов.
Тогда здесь на форуме некоторые так сказать знатоки кричали не нагнетайте панику.
В 18г. когда он начал покидать регионы, то и я и многие др. писали на форуме, что к осени у банка могут возникнуть проблемы с возвратом депозитов.
Да и банк не раз в своих комент. намекал, что есть у него проблемы. Или народу не доходило, им надо точно, когда входит ВА.
И я еще не могу понять, как можно вкладывать в любой банк больше фонда, особенно после банкопадов и ОСОБЕННО, когда банк уходит с регионов и сам банк и многие здесь писали, что в банке есть проблемы.
Времени было достаточно с осени 17г., что бы или разорвать дело или больше не перекладывать на новый срок из-за каких то на 1% больше чем у др. банков
Конечно там еще БМ начал переводить своих клиентов в ВТБ. Но, можно было отказаться, для этого надо было уделить внимание мин. 30 в БМ и перевести свои монеты или в др.банк или забрать свой вклад.
Просто надо включать мозги. Ведь это Ваши деньги. А то откладывать ума хватает а распоряжаться ими - нет. Тогда лучше тратьте их сег.в своё удовольствие и не отказывайте себе не в чем.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:00
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:35
ВТБ не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидност
ВТБ не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинского дочернего банка - ВТБ Банк (Украина) - при сохранении существующих ограничений по судебному решению, сообщил руководитель финансового департамента, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам в четверг.
Национальный банк Украины (НБУ) ранее заявил, что украинский ВТБ испытывает сложности в связи со снижением объема ликвидности, что обусловлено как плановым сворачиванием деятельности, так и решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября о блокировании активов банка. Сам банк тогда заявил, что решение суда лишило его возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов. В результате банк был вынужден ввести превентивные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных.
"Мы должны были отразить этот фактор. Мы оспариваем это решение (Апелляционного суда Киева - прим. ИФ) в судах высших инстанций, наш дочерний банк в Украине оспаривает это решение. Если, по нашему мнению, юридическая справедливость восторжествует, все ограничения будут сняты, банк продолжит свою деятельность. С точки зрения сохранения этой юридической ситуации мы не исключаем и возможного дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью", - сказал Д.Пьянов.
ВТБ хотел бы сдать лицензию украинского банка, но не может этого сделать в силу судебных ограничений и выполнения всех обязательств перед клиентами. "В силу этих юридических ограничений в случае с ВТБ Банк (Украина) имеем существенные ограничения по реализации этого плана (продажи активов для выполнения обязательств - ИФ). Мы бы хотели это сделать (сдать лицензию - ИФ), но сегодняшнее существующее судебное решение этого нам не дает", - добавил Д.Пьянов.
Востаннє редагувалось Avatar в Чет 08 лис, 2018 11:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:38
Общался сегодня с одним из начальников отделений. Конструкторы + вроде как уже не разрывают (вчера еще можно было писать заявление на разрыв, а позавчера, я так понимаю люди успешно разрывали - кто успел, тот молодец).
Говорит ситуация улучшается и платежи уходят. Возможно, просто успокаивает. ХЗ.
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:47
Re: ВТБ Банк
Разрывали через заявления или даже в онлайн можно было?
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