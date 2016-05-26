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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1373137413751376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:58

Подскажите пожалуйста, кто в курсе: если вклад размещен через ВТБ онлайн и на руках нет депозитного договора и квитанции, а есть только скрин шот экрана - нужно ли идти в отделение с просьбой распечатать договор? В случае введения ВА не будет ли потом проблем с выплатой через Фонд?
sergey_zolotar
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:13

Re: ВТБ Банк

Нужно
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:28

  Tegularius написав:Не секрет, что большинство украинских клиентов ВТБ лояльно относились к России. Сейчас всё может поменяться. Решение украинского суда не запрещает материнской структуре заводить в Украину средства для расчета с вкладчиками. Эти средства у неё есть. А проблемы банка не должны волновать клиентов, которые доверили ему свои средства на определенных условиях.
Если эта проблема не разрешиться в ближайшие дни - это будет ударом по репутации всей международной группы ВТБ. А поскольку главный акционер банка известно кто - не одна тысяча лояльных РФ граждан Украины потерявших здесь свои деньги может стать лютыми бандеровцами.

Вряд ли, не стали же они адекватно относится к втб, который один из первых банков в украине ввёл драконовские заградительные комиссии на пополнение пополняемых депозитов, ещё задолго до войны. ВТБ чуть ли не первым кинул своих клиентов, причём по хитропопому - не запретил пополнять вклады, а именно ввёл комиссию, полностью наплевав на репутацию приличного банка.
Поэтому вполне ожидаемо, что банк один раз кинувший своих вкладчиков сделает это и в следующий раз, когда посчитает это выгодным для себя, потому что один раз уже показал, что ему плевать на репутацию
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 08 лис, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:30

Re: ВТБ Банк

Утром есть валюта в кассах?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:35

  sergey_zolotar написав:Подскажите пожалуйста, кто в курсе: если вклад размещен через ВТБ онлайн и на руках нет депозитного договора и квитанции, а есть только скрин шот экрана - нужно ли идти в отделение с просьбой распечатать договор? В случае введения ВА не будет ли потом проблем с выплатой через Фонд?


конечно нужен. мало ли что, а вам потом как доказать что был вклад в банке и на какую сумму.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:55

А ведь я еще в конце 17г. писал, что банк будет уходить с регионов.
Тогда здесь на форуме некоторые так сказать знатоки кричали не нагнетайте панику.
В 18г. когда он начал покидать регионы, то и я и многие др. писали на форуме, что к осени у банка могут возникнуть проблемы с возвратом депозитов.
Да и банк не раз в своих комент. намекал, что есть у него проблемы. Или народу не доходило, им надо точно, когда входит ВА.
И я еще не могу понять, как можно вкладывать в любой банк больше фонда, особенно после банкопадов и ОСОБЕННО, когда банк уходит с регионов и сам банк и многие здесь писали, что в банке есть проблемы. :shock:
Времени было достаточно с осени 17г., что бы или разорвать дело или больше не перекладывать на новый срок из-за каких то на 1% больше чем у др. банков :roll:
Конечно там еще БМ начал переводить своих клиентов в ВТБ. Но, можно было отказаться, для этого надо было уделить внимание мин. 30 в БМ и перевести свои монеты или в др.банк или забрать свой вклад.
Просто надо включать мозги. Ведь это Ваши деньги. А то откладывать ума хватает а распоряжаться ими - нет. Тогда лучше тратьте их сег.в своё удовольствие и не отказывайте себе не в чем. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:00

  Ukrainian написав:
  abc111 написав:
  varlo написав:Насчет ВА сказали, что в эту пятницу не должно быть, вроде месяц дали.



...месяц на что?

Странный вопрос

И ответ тоже странный и Вы странный. Вроде Ukrainian, а ведете себя как Russian
Russian
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:35

ВТБ не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидност

ВТБ не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинского дочернего банка - ВТБ Банк (Украина) - при сохранении существующих ограничений по судебному решению, сообщил руководитель финансового департамента, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам в четверг.

Национальный банк Украины (НБУ) ранее заявил, что украинский ВТБ испытывает сложности в связи со снижением объема ликвидности, что обусловлено как плановым сворачиванием деятельности, так и решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября о блокировании активов банка. Сам банк тогда заявил, что решение суда лишило его возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов. В результате банк был вынужден ввести превентивные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных.

"Мы должны были отразить этот фактор. Мы оспариваем это решение (Апелляционного суда Киева - прим. ИФ) в судах высших инстанций, наш дочерний банк в Украине оспаривает это решение. Если, по нашему мнению, юридическая справедливость восторжествует, все ограничения будут сняты, банк продолжит свою деятельность. С точки зрения сохранения этой юридической ситуации мы не исключаем и возможного дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью", - сказал Д.Пьянов.

ВТБ хотел бы сдать лицензию украинского банка, но не может этого сделать в силу судебных ограничений и выполнения всех обязательств перед клиентами. "В силу этих юридических ограничений в случае с ВТБ Банк (Украина) имеем существенные ограничения по реализации этого плана (продажи активов для выполнения обязательств - ИФ). Мы бы хотели это сделать (сдать лицензию - ИФ), но сегодняшнее существующее судебное решение этого нам не дает", - добавил Д.Пьянов.

https://interfax.com.ua/news/economic/543507.html
Востаннє редагувалось Avatar в Чет 08 лис, 2018 11:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:38

Общался сегодня с одним из начальников отделений. Конструкторы + вроде как уже не разрывают (вчера еще можно было писать заявление на разрыв, а позавчера, я так понимаю люди успешно разрывали - кто успел, тот молодец).

Говорит ситуация улучшается и платежи уходят. Возможно, просто успокаивает. ХЗ.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:47

Re: ВТБ Банк

  Andreww написав:Конструкторы + вроде как уже не разрывают (вчера еще можно было писать заявление на разрыв, а позавчера, я так понимаю люди успешно разрывали - кто успел, тот молодец).

Разрывали через заявления или даже в онлайн можно было?
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varlo
 
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