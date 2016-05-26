Додано: Чет 08 лис, 2018 10:55

А ведь я еще в конце 17г. писал, что банк будет уходить с регионов.Тогда здесь на форуме некоторые так сказать знатоки кричали не нагнетайте панику.В 18г. когда он начал покидать регионы, то и я и многие др. писали на форуме, что к осени у банка могут возникнуть проблемы с возвратом депозитов.Да и банк не раз в своих комент. намекал, что есть у него проблемы. Или народу не доходило, им надо точно, когда входит ВА.И я еще не могу понять, как можно вкладывать в любой банк больше фонда, особенно после банкопадов и, когда банк уходит с регионов и сам банк и многие здесь писали, что в банке есть проблемы.Времени было достаточно с осени 17г., что бы или разорвать дело или больше не перекладывать на новый срок из-за каких то на 1% больше чем у др. банковКонечно там еще БМ начал переводить своих клиентов в ВТБ. Но, можно было отказаться, для этого надо было уделить внимание мин. 30 в БМ и перевести свои монеты или в др.банк или забрать свой вклад.Просто надо включать мозги. Ведь это Ваши деньги. А то откладывать ума хватает а распоряжаться ими - нет. Тогда лучше тратьте их сег.в своё удовольствие и не отказывайте себе не в чем.