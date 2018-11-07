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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1374137513761377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:48

  varlo написав:
  Andreww написав:Конструкторы + вроде как уже не разрывают (вчера еще можно было писать заявление на разрыв, а позавчера, я так понимаю люди успешно разрывали - кто успел, тот молодец).

Разрывали через заявления или даже в онлайн можно было?

Через заявление в отделении.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:51

  Avatar написав:ВТБ не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинского дочернего банка - ВТБ Банк (Украина) - при сохранении существующих ограничений по судебному решению, сообщил руководитель финансового департамента, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам в четверг.


https://interfax.com.ua/news/economic/543507.html

Если ВТБ решился на такой шантаж, мне кажется, не очень здравое решение. Даже если ограничения снимут, во что, четно говоря верится с трудом, люди будут забирать отсюда оставшиеся деньги, чтобы ситуация не повторилась.

А в целом, для ВТБ отличная и удобная ситуация, чтобы свалить с Украины раз и навсегда. Наложили арест на активы - "ребята извините" ничего не можем сделать, депозиты выплачивать не можем, мы хотели и готовы поддержать банк и у нас были деньги рассчитаться со всеми, но, к сожалению, в силу решения суда больше не можем выполнять свои обязательства. Добро пожаловать временной администрации.

Вот сейчас думаю, как бы ВТБ сам не был заинтересован в том, чтобы решение суда было не в их пользу, и это просто такая красивая многоходовочка со всеми ограничениями на выплату и комиссиями, чтобы удобно свалить с украинского рынка, тем более раз по другому им уйти не дали.
Востаннє редагувалось Andreww в Чет 08 лис, 2018 11:58, всього редагувалось 3 разів.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:56

  Andreww написав:
  varlo написав:
  Andreww написав:Конструкторы + вроде как уже не разрывают (вчера еще можно было писать заявление на разрыв, а позавчера, я так понимаю люди успешно разрывали - кто успел, тот молодец).

Разрывали через заявления или даже в онлайн можно было?

Через заявление в отделении.

Понятно, этот вариант был только для киевлян.
Есть те, у кого депозиты по сроку закончились на этой неделе?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:16

  Квесторе_поверніться написав:
  REA 1109 написав:через приход-расход в кассе

Проблемка, більше 350у.о -10% комісія...ну і каса порожня майже.

потому и приход сначала, а расход потом. Т.е. Петров вносит 5К своих, а Иванов за ним эти 5К снимает, только предварительно договориться, чтобы когда Иванов подойдет кассе ему не сказали, а денег уже нет... только 350 на выдачу - у нас много таких есть...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:32

Re: ВТБ Банк

Так надо со своим налом приезжать?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:14

Re: ВТБ Банк

Не претендуючи на істину в останній інстанції....є внутрішній інсайд від людини,які сам схильний довіряти...що працівникам сьогодні сказали готуватись до ТА...та й таке;(
t-step
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:18

  t-step написав:Не претендуючи на істину в останній інстанції....є внутрішній інсайд від людини,які сам схильний довіряти...що працівникам сьогодні сказали готуватись до ТА...та й таке;(

Хреново, если так. Странно, что банк не идет на встречу и не разрывает депозиты. Ведь сам банк при этом ничего не теряет, особенно если человек перекладывает на новый срок.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:20

Re: ВТБ Банк

Завтра?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:25

Re: ВТБ Банк

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Алексей77
 
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