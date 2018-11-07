Через заявление в отделении.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:48
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:51
Если ВТБ решился на такой шантаж, мне кажется, не очень здравое решение. Даже если ограничения снимут, во что, четно говоря верится с трудом, люди будут забирать отсюда оставшиеся деньги, чтобы ситуация не повторилась.
А в целом, для ВТБ отличная и удобная ситуация, чтобы свалить с Украины раз и навсегда. Наложили арест на активы - "ребята извините" ничего не можем сделать, депозиты выплачивать не можем, мы хотели и готовы поддержать банк и у нас были деньги рассчитаться со всеми, но, к сожалению, в силу решения суда больше не можем выполнять свои обязательства. Добро пожаловать временной администрации.
Вот сейчас думаю, как бы ВТБ сам не был заинтересован в том, чтобы решение суда было не в их пользу, и это просто такая красивая многоходовочка со всеми ограничениями на выплату и комиссиями, чтобы удобно свалить с украинского рынка, тем более раз по другому им уйти не дали.
Востаннє редагувалось Andreww в Чет 08 лис, 2018 11:58, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:56
Понятно, этот вариант был только для киевлян.
Есть те, у кого депозиты по сроку закончились на этой неделе?
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:16
потому и приход сначала, а расход потом. Т.е. Петров вносит 5К своих, а Иванов за ним эти 5К снимает, только предварительно договориться, чтобы когда Иванов подойдет кассе ему не сказали, а денег уже нет... только 350 на выдачу - у нас много таких есть...
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:32
Re: ВТБ Банк
Так надо со своим налом приезжать?
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:14
Re: ВТБ Банк
Не претендуючи на істину в останній інстанції....є внутрішній інсайд від людини,які сам схильний довіряти...що працівникам сьогодні сказали готуватись до ТА...та й таке;(
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:18
Хреново, если так. Странно, что банк не идет на встречу и не разрывает депозиты. Ведь сам банк при этом ничего не теряет, особенно если человек перекладывает на новый срок.
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:20
Re: ВТБ Банк
Завтра?
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