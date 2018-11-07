Додано: Чет 08 лис, 2018 11:51

Avatar написав: ВТБ не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинского дочернего банка - ВТБ Банк (Украина) - при сохранении существующих ограничений по судебному решению, сообщил руководитель финансового департамента, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам в четверг.





https://interfax.com.ua/news/economic/543507.html ВТБ не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинского дочернего банка - ВТБ Банк (Украина) - при сохранении существующих ограничений по судебному решению, сообщил руководитель финансового департамента, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам в четверг.

Если ВТБ решился на такой шантаж, мне кажется, не очень здравое решение. Даже если ограничения снимут, во что, четно говоря верится с трудом, люди будут забирать отсюда оставшиеся деньги, чтобы ситуация не повторилась.А в целом, для ВТБ отличная и удобная ситуация, чтобы свалить с Украины раз и навсегда. Наложили арест на активы - "ребята извините" ничего не можем сделать, депозиты выплачивать не можем, мы хотели и готовы поддержать банк и у нас были деньги рассчитаться со всеми, но, к сожалению, в силу решения суда больше не можем выполнять свои обязательства. Добро пожаловать временной администрации.Вот сейчас думаю, как бы ВТБ сам не был заинтересован в том, чтобы решение суда было не в их пользу, и это просто такая красивая многоходовочка со всеми ограничениями на выплату и комиссиями, чтобы удобно свалить с украинского рынка, тем более раз по другому им уйти не дали.