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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:28
Re: ВТБ Банк
Думаю, чем выше должность, тем больше можно доверять. Что начальники отделений говорят сегодня?
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:29
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:38
Нельзя допустить чтоб фонд грабування зашёл. Они реально ничего не делают толкового...только зп себе заоблачные мутят. Банков новых в топку им не подкидывают, а старые ликвидации пора завершать. А нет....они их продлевают...иначе сокращение персонала и т.д.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 13:47
Re: ВТБ Банк
Как не допустить ВА?
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:59
Re: ВТБ Банк
а что там в отделениях, аншлаг наблюдается?
никого с "антистрессовым" тут нет?
если есть, что на практике?
антистрессовый
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:01
Re: ВТБ Банк
В отделениях трубку не берут.
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:06
Re: ВТБ Банк
По Скарбниче сегодня "Сильпо" и "Щирый кум" оплата ни-ни. В АТБ прошло.
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:07
[quote="4493683:19yuriy91"]а что там в отделениях, аншлаг наблюдается?
никого с "антистрессовым" тут нет?
если есть, что на практике?
..в отделениях пусто, и тихо, платежи стоят
Интересно есть ли доступ съёма с карт
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:13
Re: ВТБ Банк
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:19
Можно ли обналичить Скарбничку в банкоматах каких-то других банков? Укрсоц что-то выдаёт?
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