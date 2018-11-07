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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13761377137813791380>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:28

Re: ВТБ Банк

Думаю, чем выше должность, тем больше можно доверять. Что начальники отделений говорят сегодня?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:29

  varlo написав:Думаю, чем выше должность, тем больше можно доверять. Что начальники отделений говорят сегодня?

женам они говорят одно, а любовницам другое
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:38

  Алексей77 написав:С другой стороны, "фонда не будет!!!" - от моего операциониста

Нельзя допустить чтоб фонд грабування зашёл. Они реально ничего не делают толкового...только зп себе заоблачные мутят. Банков новых в топку им не подкидывают, а старые ликвидации пора завершать. А нет....они их продлевают...иначе сокращение персонала и т.д.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:47

Re: ВТБ Банк

Как не допустить ВА?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:59

Re: ВТБ Банк

а что там в отделениях, аншлаг наблюдается?
никого с "антистрессовым" :mrgreen: тут нет?
если есть, что на практике?

антистрессовый :mrgreen: :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:01

Re: ВТБ Банк

В отделениях трубку не берут.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:06

Re: ВТБ Банк

По Скарбниче сегодня "Сильпо" и "Щирый кум" оплата ни-ни. В АТБ прошло.
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:07

[quote="4493683:19yuriy91"]а что там в отделениях, аншлаг наблюдается?
никого с "антистрессовым" :mrgreen: тут нет?
если есть, что на практике?


..в отделениях пусто, и тихо, платежи стоят
Интересно есть ли доступ съёма с карт
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:13

Re: ВТБ Банк

  abc111 написав:..в отделениях пусто, и тихо, платежи стоят

Людей нет? Уже не переоформляют?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:19

Можно ли обналичить Скарбничку в банкоматах каких-то других банков? Укрсоц что-то выдаёт?
Tegularius
 
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