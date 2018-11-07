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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1377137813791380>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:20

Re: ВТБ Банк

По закону вроде ВА вводят если банк 5 рабочих дней не выполняет требовани я клиентов, так? Т.е завтра пятый день. По логике, если и будут вводить ВА, то с понедельника.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:29

  varlo написав:По закону вроде ВА вводят если банк 5 рабочих дней не выполняет требовани я клиентов, так? Т.е завтра пятый день. По логике, если и будут вводить ВА, то с понедельника.



...сложно сказать, что не выполняет на 100%,что то выдают...по картам например отоваривают
Апелляцию вроде в Верховный подают...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:29

  varlo написав:По закону вроде ВА вводят если банк 5 рабочих дней не выполняет требовани я клиентов, так? Т.е завтра пятый день. По логике, если и будут вводить ВА, то с понедельника.

нбу и фонд грабування давно свыклись не соблюдать законодательные сроки... тем более, что тут политика в чистом виде
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:30

А кто знает, когда дата рассмотрения апелляции? Я так понимаю, что от этого решения и зависит будет ВА или не будет.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:33

  Andreww написав:А кто знает, когда дата рассмотрения апелляции? Я так понимаю, что от этого решения и зависит будет ВА или не будет.

Да это всего лишь повод..., захочет втб таким образом избавиться от украниского пассива - быть ва, решит не кидать лояльных украинских клиентов и поддержать репутацию - вольют немного денег
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:35

  Stringer написав:
  Andreww написав:А кто знает, когда дата рассмотрения апелляции? Я так понимаю, что от этого решения и зависит будет ВА или не будет.

Да это всего лишь повод..., захочет втб таким образом избавиться от украниского пассива - быть ва, решит не кидать лояльных украинских клиентов и поддержать репутацию - вольют немного денег

Та думаю, никто ничего вливать не будет. Они будут рады избавиться от убыточного актива, тем более когда подвернулся такой отличный шанс сделать это в выгодном для себя свете. Возможно, как раз в свете судебного процесса, такое решение и было принято на верхах. А вся эта ситуация с остановкой платежей и невыдачей денег, лишь ширма. Ведь, если бы был реальный кризис ликвидности, как минимум банк бы попытался привлечь деньги, поднять ставки по депозитам, но ничего этого сделано не было. Более того, платежки резко стали в один момент, до этого было тихо и всё всем выдавали. Отсюда, делаю вывод, что это скорее решение руководства банка, нагло прикрытое судебным решением об аресте активов. И если это действительно так, банку будет выгодно, чтобы решение суда осталось в силе (не удивлюсь, если они даже что-то занесут куда нужно). НБУ тоже выступает в этой картине на стороне банка, что лишь подтверждает эту теорию. Плюс, меньший репутационный урон для Группы ВТБ. И имеют на это полное право, конечно. Это все таки бизнес, а не благотворительный фонд.

Но что огорчает, если это действительно так, и решение уже принято, и просто ждут формального решения суда для ввода ВА, то банк действительно скотско поступит с действующими вкладчиками, не дав разбить депозиты (как это давали делать в других банках). Ведь, банк в этой ситуации не потеряет ничего, а вот вкладчики потеряют, и потеряют прилично. Хотя, возможно, отказ в разбивке вкладов - указка с НБУ, если они в этой ситуации действуют сообща, дабы не увеличивать нагрузку на фонд гарантирования.

Вот такие мысли...
Востаннє редагувалось Andreww в Чет 08 лис, 2018 14:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:47

кто из Днепра, большие очереди в отделении банка ?
Востаннє редагувалось lwa в Чет 08 лис, 2018 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:51

  Andreww написав:
  Stringer написав:
  Andreww написав:А кто знает, когда дата рассмотрения апелляции? Я так понимаю, что от этого решения и зависит будет ВА или не будет.

Да это всего лишь повод..., захочет втб таким образом избавиться от украниского пассива - быть ва, решит не кидать лояльных украинских клиентов и поддержать репутацию - вольют немного денег

Та думаю, никто вливать не будет. Они будут рады избавиться от убыточного актива, тем более когда подвернулся такой отличный шанс сделать это в выгодном для себя свете. Возможно, как раз в свете судебного процесса, такое решение и было принято на верхах. А вся эта ситуация с остановкой платежей и невыдачей денег, лишь ширма. Ведь, если бы был реальный кризис ликвидности, как минимум банк бы попытался привлечь деньги, поднять ставки по депозитам, но ничего этого сделано не было. Более того, платежки резко стали в один момент, до этого было тихо и всё всем выдавали. Отсюда, делаю вывод, что это скорее решение руководства банка, прикрытое судебным решением об аресте активов. И если это действительно так, банку будет выгодно, чтобы решение суда осталось в силе (не удивлюсь, если они даже что-то занесут куда нужно). НБУ тоже выступает в этой картине на стороне банка, что лишь подтверждает эту теорию. Плюс, меньший репутационный урон для Группы ВТБ. И имеют на это полное право, конечно. Это все таки бизнес, а не благотворительный фонд.

Но что огорчает, если это действительно так, и решение уже принято, и просто ждут формального решения суда для ввода ВА, то банк действительно скотско поступит с действующими вкладчиками, не дав разбить депозиты (как это давали делать в других банках). Ведь, банк в этой ситуации не потеряет ничего. Хотя, возможно, отказ в разбивке вкладов - указка с НБУ, если они в этой ситуации действуют на одной стороне.

Вот такие мысли...

Есть только одно но. Нет решение суда, так как дело ещё даже не рассматривалось по существу. Есть определение суда, с мерой обеспеченя сохранности активов банка, в виде наложение на них ареста, до рассмотрения дела по существу.
Это только для здешних троллей и ватников выглядит приличной отмазкой для втб, чтобы не выполнять свои обязательства и ввести ограничительные комиссии и лимиты.
А любой здравомыслящий человек сразу поймёт, что если поводом для обрушения банка стало всего лишь какое то обеспечительное определение суда, которое ничего ни у кого не забирает, а просто не даёт возможности отчуждать (разбазаривать) активы, то у этого банка изначально большие проблемы с ликвидностью и определение суда тут не причём.
Весьма сомнительна бизнес модель банка, который может выполнять свои обязательства перед клиентами, исключительно распродавая собственные акциии и иные активы.
Так что сейчас нбу поставлен раком и чешет репу - что все таки задумал делать втб.
Как мокшане решат - так и будет
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 08 лис, 2018 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:56

  Andreww написав:А кто знает, когда дата рассмотрения апелляции? Я так понимаю, что от этого решения и зависит будет ВА или не будет.

Так апеляция уже была.
Вот ухвала суду http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778
Банк говорит, что подал касацию в Верховный суд.
Востаннє редагувалось Stepan25 в Чет 08 лис, 2018 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:56

  Tegularius написав:Можно ли обналичить Скарбничку в банкоматах каких-то других банков? Укрсоц что-то выдаёт?

Только,что снимал со скарбничке 2500 в банкоме Укрсоца,зачет в 3 подхода 1+1+0.5.
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