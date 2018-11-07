Додано: Чет 08 лис, 2018 14:35

Stringer написав: Andreww написав: А кто знает, когда дата рассмотрения апелляции? Я так понимаю, что от этого решения и зависит будет ВА или не будет. А кто знает, когда дата рассмотрения апелляции? Я так понимаю, что от этого решения и зависит будет ВА или не будет.

Да это всего лишь повод..., захочет втб таким образом избавиться от украниского пассива - быть ва, решит не кидать лояльных украинских клиентов и поддержать репутацию - вольют немного денег Да это всего лишь повод..., захочет втб таким образом избавиться от украниского пассива - быть ва, решит не кидать лояльных украинских клиентов и поддержать репутацию - вольют немного денег

Та думаю, никто ничего вливать не будет. Они будут рады избавиться от убыточного актива, тем более когда подвернулся такой отличный шанс сделать это в выгодном для себя свете. Возможно, как раз в свете судебного процесса, такое решение и было принято на верхах. А вся эта ситуация с остановкой платежей и невыдачей денег, лишь ширма. Ведь, если бы был реальный кризис ликвидности, как минимум банк бы попытался привлечь деньги, поднять ставки по депозитам, но ничего этого сделано не было. Более того, платежки резко стали в один момент, до этого было тихо и всё всем выдавали. Отсюда, делаю вывод, что это скорее решение руководства банка, нагло прикрытое судебным решением об аресте активов. И если это действительно так, банку будет выгодно, чтобы решение суда осталось в силе (не удивлюсь, если они даже что-то занесут куда нужно). НБУ тоже выступает в этой картине на стороне банка, что лишь подтверждает эту теорию. Плюс, меньший репутационный урон для Группы ВТБ. И имеют на это полное право, конечно. Это все таки бизнес, а не благотворительный фонд.Но что огорчает, если это действительно так, и решение уже принято, и просто ждут формального решения суда для ввода ВА, то банк действительно скотско поступит с действующими вкладчиками, не дав разбить депозиты (как это давали делать в других банках). Ведь, банк в этой ситуации не потеряет ничего, а вот вкладчики потеряют, и потеряют прилично. Хотя, возможно, отказ в разбивке вкладов - указка с НБУ, если они в этой ситуации действуют сообща, дабы не увеличивать нагрузку на фонд гарантирования.Вот такие мысли...