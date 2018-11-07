Stringer написав:Так что сейчас нбу поставлен раком и чешет репу - что все таки задумал делать втб. Как мокшане решат - так и будет
А я вот думаю, что НБУ в этой истории выступает на стороне с банком. Не удивлюсь, если в итоге НБУ и ВТБ вместе разработали такой вариант выхода для российского банка с украинского рынка (в смысле, давайте сошлемся на судебный иск, вы говорите, что не можете выполнять обязательства, мы выпускам пресс релиз, где также говорим о том, что у вас проблемы из-за ареста, далее отказ в кассации, ВА и на выход). Конспирологическая теория? Возможно...
Stringer написав:Так что сейчас нбу поставлен раком и чешет репу - что все таки задумал делать втб. Как мокшане решат - так и будет
А я вот думаю, что НБУ в этой истории выступает на стороне с банком. Не удивлюсь, если в итоге НБУ и ВТБ вместе разработали такой вариант выхода для российского банка с украинского рынка (в смысле, давайте сошлемся на судебный иск, вы говорите, что не можете выполнять обязательства, мы выпускам пресс релиз, где также говорим о том, что у вас проблемы из-за ареста, далее отказ в кассации, ВА и на выход). Конспирологическая теория? Возможно...
НБУ в данном случае вообще выглядит как девочка припевочка - все репутационных риски лежат на втб, как я сказал выше - репутация банка, выполняющего обязательства перед клиентами исключительно распродавая собственные активы, ниже плинтуса. А такой кейс войдёт в мировую историю - банк рухнул в результате, даже не решения суда, а обеспечительной мере суда, в виде определения с запретом распродавать активы
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 08 лис, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:Так что сейчас нбу поставлен раком и чешет репу - что все таки задумал делать втб. Как мокшане решат - так и будет
А я вот думаю, что НБУ в этой истории выступает на стороне с банком. Не удивлюсь, если в итоге НБУ и ВТБ вместе разработали такой вариант выхода для российского банка с украинского рынка (в смысле, давайте сошлемся на судебный иск, вы говорите, что не можете выполнять обязательства, мы выпускам пресс релиз, где также говорим о том, что у вас проблемы из-за ареста, далее отказ в кассации, ВА и на выход). Конспирологическая теория? Возможно...
самим себе обоср...ь репутацию ? Тут статью приводили выше, посмотрите кто в акционерах у ВТБ кроме россиян .
Вот еще одно подтверждение моим мыслям. Реально думаю, что это всего лишь инструмент уйти безболезненно с украинского рынка...
Российский ВТБ хочет сдать лицензию дочерного банка в Украине
Российский государственный банк ВТБ хотел бы сдать лицензию дочернего банка (АО "ВТБ Банк), но сперва должен погасить обязательства перед вкладчиками. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"С точки зрения потенциала сдачи лицензии нашим банком в Украине по аналогии с нашим другим дочерним "БМ Банком", который успешно сдал банковскую лицензию, условием для сдачи банковской лицензии является выполнение всех своих обязательств перед вкладчиками", - сказа он журналистам.
В то же время Пьянов утверждает, что не может этого сделать из-за обеспечения по решению суда в Гааге. "Мы бы хотели это сделать, но сегодняшнее существующее судебное решение нам этого не дает", - сказал Пьянов.