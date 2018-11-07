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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1377137813791380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:59

Re: ВТБ Банк

  Stepan25 написав:Andreww
Так апеляция уже была.
Вот ухвала суду http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778
Банк говорит, что подал касацию в Верховный суд.

Кссационная жалоба не отменяет Определние суда, и она в принципе может быть рассмотрена через пол года, а может быть отклонена без рассмотрения. Так что ситуация с втб к суду притянута за уши
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:01

  Stepan25 написав:
  Andreww написав:А кто знает, когда дата рассмотрения апелляции? Я так понимаю, что от этого решения и зависит будет ВА или не будет.

Так апеляция уже была.
Вот ухвала суду http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778
Банк говорит, что подал касацию в Верховный суд.

Вроде про 24.11 мелькала дата.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:02

  Stringer написав:Так что сейчас нбу поставлен раком и чешет репу - что все таки задумал делать втб.
Как мокшане решат - так и будет

А я вот думаю, что НБУ в этой истории выступает на стороне с банком. Не удивлюсь, если в итоге НБУ и ВТБ вместе разработали такой вариант выхода для российского банка с украинского рынка (в смысле, давайте сошлемся на судебный иск, вы говорите, что не можете выполнять обязательства, мы выпускам пресс релиз, где также говорим о том, что у вас проблемы из-за ареста, далее отказ в кассации, ВА и на выход). Конспирологическая теория? Возможно...
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:05

  Andreww написав:
  Stringer написав:Так что сейчас нбу поставлен раком и чешет репу - что все таки задумал делать втб.
Как мокшане решат - так и будет

А я вот думаю, что НБУ в этой истории выступает на стороне с банком. Не удивлюсь, если в итоге НБУ и ВТБ вместе разработали такой вариант выхода для российского банка с украинского рынка (в смысле, давайте сошлемся на судебный иск, вы говорите, что не можете выполнять обязательства, мы выпускам пресс релиз, где также говорим о том, что у вас проблемы из-за ареста, далее отказ в кассации, ВА и на выход). Конспирологическая теория? Возможно...

НБУ в данном случае вообще выглядит как девочка припевочка - все репутационных риски лежат на втб, как я сказал выше - репутация банка, выполняющего обязательства перед клиентами исключительно распродавая собственные активы, ниже плинтуса.
А такой кейс войдёт в мировую историю - банк рухнул в результате, даже не решения суда, а обеспечительной мере суда, в виде определения с запретом распродавать активы
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 08 лис, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:06

  Andreww написав:
  Stringer написав:Так что сейчас нбу поставлен раком и чешет репу - что все таки задумал делать втб.
Как мокшане решат - так и будет

А я вот думаю, что НБУ в этой истории выступает на стороне с банком. Не удивлюсь, если в итоге НБУ и ВТБ вместе разработали такой вариант выхода для российского банка с украинского рынка (в смысле, давайте сошлемся на судебный иск, вы говорите, что не можете выполнять обязательства, мы выпускам пресс релиз, где также говорим о том, что у вас проблемы из-за ареста, далее отказ в кассации, ВА и на выход). Конспирологическая теория? Возможно...

самим себе обоср...ь репутацию ? Тут статью приводили выше, посмотрите кто в акционерах у ВТБ кроме россиян .
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:08

Вот еще одно подтверждение моим мыслям. Реально думаю, что это всего лишь инструмент уйти безболезненно с украинского рынка...

Российский ВТБ хочет сдать лицензию дочерного банка в Украине

Российский государственный банк ВТБ хотел бы сдать лицензию дочернего банка (АО "ВТБ Банк), но сперва должен погасить обязательства перед вкладчиками. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"С точки зрения потенциала сдачи лицензии нашим банком в Украине по аналогии с нашим другим дочерним "БМ Банком", который успешно сдал банковскую лицензию, условием для сдачи банковской лицензии является выполнение всех своих обязательств перед вкладчиками", - сказа он журналистам.

В то же время Пьянов утверждает, что не может этого сделать из-за обеспечения по решению суда в Гааге. "Мы бы хотели это сделать, но сегодняшнее существующее судебное решение нам этого не дает", - сказал Пьянов.


https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyskiy- ... 69304.html
Andreww
 
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