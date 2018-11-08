|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:52
Betis_ck написав: 19yuriy91 написав:
кстате....
менеджеры перестали звонками предупреждать об окончании вкладов "антистрессовых" уже более месяца назад, хотя перед этим постоянно "надоедали".
видимо, уже тогда шото знали.
или конспирология?
в любом случае не верю в "верность банка своим клиентам", как некоторыми преподносится.
про яку вірність українським клієнтам російського банку може йти мова? )))
почитайте мій підпис і згадайте все )))
"жульйо було, жульйо залишилося"
вірність українським клієнтам російського банку
- это из раздела хвантастики.....
та я не сильно то и переживаю - там 200 баков и 400 эвро, но всё равно - неприятно.
но вешаться не буду
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:53
lwa написав:
вам предлагали ? информация на уровне фактов или это только ваши домыслы и догадки ?
Да, мне лично предлагали разбить, я написал заявление на разрыв, но по итогу мне отказали.
По поводу тех, кто разрывал ранее, не могу быть уверен. Скорее моё наблюдение, возможно ложное. Просто видел множество людей, которые приходили в отделение с родственниками, кто-то просто с паспортными данными, и их всех обслуживали по несколько часов, писали какие-то служебки, заявления и т.д. Соответственно, я предположил, что эти люди - те, у кого получилось разорвать депозиты и оформить новые. Опять же, это лишь моё наблюдение, я могу ошибаться.
-
Andreww
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 25.03.10
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:02
Andreww написав: lwa написав:
вам предлагали ? информация на уровне фактов или это только ваши домыслы и догадки ?
Да, мне лично предлагали разбить, я написал заявление на разрыв, но по итогу мне отказали.
По поводу тех, кто разрывал ранее, не могу быть уверен. Скорее моё наблюдение, возможно ложное. Просто видел множество людей, которые приходили в отделение с родственниками, кто-то просто с паспортными данными, и их всех обслуживали по несколько часов, писали какие-то служебки, заявления и т.д. Соответственно, я предположил, что эти люди - те, у кого получилось разорвать депозиты и оформить новые. Опять же, это лишь моё наблюдение, я могу ошибаться.
Киев ?
-
lwa
-
-
- Повідомлень: 987
- З нами з: 01.06.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:07
lwa
Да.
-
Andreww
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 25.03.10
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:28
Stepan25 написав: Stringer написав:
Кссационная жалоба не отменяет Определние суда, и она в принципе может быть рассмотрена через пол года, а может быть отклонена без рассмотрения. Так что ситуация с втб к суду притянута за уши
Касационная жалоба не отменяет решение Апеляционного суда, а решение Касационного суда(Верховный суд теперь касационная инстанция) по этой жалобе может отменить решение Апеляционного суда...
Нет еще никакого решения суда, дело еще не рассматривалось по сути - я об этом пишу пишу, как будто никто не слышит. Есть Определение суда о наложении ареста на акции и активы банка. Это совершенно законная обеспечительная мера в духе мировой практики. Точно так же лондонский суд арестовал активы коломойского, после того как государство украина подало на него в суд. Это делается для того, чтобы никто не мог разбазарить активы банка до решения спора по существу.
И повторюсь, даже если юристы втб слажали, и не вывели из под ареста какие-то там залоги, и не выведут в результате рассмотрения\не рассмотрения кассационной жалобы, и если в результате эта обеспечительная мера станет причиной краха банка, то это будет первый случай в мировой практике.
Ущерб репутации, который у втб и так подмочен, будет колоссальный
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8228
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1133 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:30
Посмотрим что из этого выйдет
И ПИБ и сбер прошли через похожие проблемы
Если Россия и россияне действительно беспокоятся о украинских вкладчиках как они заявляют, то все получат свои средства
Если такие же воры и вруны как наши то вкладчики получат аналогично вкладчикам сотни банков которые эта власть помогла обанкротить с целью дерибана активов
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 7265
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:50
Stringer
Я бы сказал это больше будет сигналом для других инвесторов которые инвестировали, инвестируют, или планируют это сделать о том что В Украине могут отжать любой актив по решению продажных украинских судов.
Посмотрите на рейтинг Украины в «Doing Business” и как он изменился за четыре года «европейских реформ»
Можете сравнить с клятими москалями или казахами для наглядности
Или грузинами где реформы действительно были как бы не ругала власть Саакашвили
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 7265
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:56
Ukrainian написав:
Посмотрим что из этого выйдет
И ПИБ и сбер прошли через похожие проблемы
Если Россия и россияне действительно беспокоятся о украинских вкладчиках как они заявляют, то все получат свои средства
Если такие же воры и вруны как наши то вкладчики получат аналогично вкладчикам сотни банков которые эта власть помогла обанкротить с целью дерибана активов
Если Россия и россияне действительно беспокоятся о украинских вкладчиках как они заявляют, то все получат свои средства
эта ШЕДЕВР
как и остальное
пиши ишо, юкраинец.
страдалец
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:59
Stringer я правильно Вас понял, если скажем янукович подаст в суд на Украину, то суд должен будет наложить запрет на отчуждение ее имущества, скажем в ходе обещанной приватизации ??? всего лишь просто ПОДАТЬ ИСК в суд и все......?
-
lwa
-
-
- Повідомлень: 987
- З нами з: 01.06.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:00
Ukrainian написав:
Если Россия и россияне действительно беспокоятся о украинских вкладчиках как они заявляют, то все получат свои средства
сволочь.
вечный бан этой поганой учётке, вечный бан...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13264
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1780 раз.
- Подякували: 3726 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32504
|4020149
|
|
|63656
|7940048
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15502
|2210414
|
|