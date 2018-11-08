Додано: Чет 08 лис, 2018 16:28

Stepan25 написав: Stringer написав: Stepan25 написав: Andreww

Так апеляция уже была.

Вот ухвала суду http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778

Банк говорит, что подал касацию в Верховный суд. Так апеляция уже была.Вот ухвала судуБанк говорит, что подал касацию в Верховный суд.

Кссационная жалоба не отменяет Определние суда, и она в принципе может быть рассмотрена через пол года, а может быть отклонена без рассмотрения. Так что ситуация с втб к суду притянута за уши Кссационная жалоба не отменяет Определние суда, и она в принципе может быть рассмотрена через пол года, а может быть отклонена без рассмотрения. Так что ситуация с втб к суду притянута за уши

Касационная жалоба не отменяет решение Апеляционного суда, а решение Касационного суда(Верховный суд теперь касационная инстанция) по этой жалобе может отменить решение Апеляционного суда...

Касационная жалоба не отменяет решение Апеляционного суда, а решение Касационного суда(Верховный суд теперь касационная инстанция) по этой жалобе может отменить решение Апеляционного суда...

Нет еще никакого решения суда, дело еще не рассматривалось по сути - я об этом пишу пишу, как будто никто не слышит. Есть Определение суда о наложении ареста на акции и активы банка. Это совершенно законная обеспечительная мера в духе мировой практики. Точно так же лондонский суд арестовал активы коломойского, после того как государство украина подало на него в суд. Это делается для того, чтобы никто не мог разбазарить активы банка до решения спора по существу.И повторюсь, даже если юристы втб слажали, и не вывели из под ареста какие-то там залоги, и не выведут в результате рассмотрения\не рассмотрения кассационной жалобы, и если в результате эта обеспечительная мера станет причиной краха банка, то это будет первый случай в мировой практике.Ущерб репутации, который у втб и так подмочен, будет колоссальный