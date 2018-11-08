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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1379138013811382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:52

  Betis_ck написав:
  19yuriy91 написав:кстате....
менеджеры перестали звонками предупреждать об окончании вкладов "антистрессовых" уже более месяца назад, хотя перед этим постоянно "надоедали".
видимо, уже тогда шото знали.
или конспирология?
в любом случае не верю в "верность банка своим клиентам", как некоторыми преподносится.


про яку вірність українським клієнтам російського банку може йти мова? )))
почитайте мій підпис і згадайте все )))
"жульйо було, жульйо залишилося"

вірність українським клієнтам російського банку
- это из раздела хвантастики.....
та я не сильно то и переживаю - там 200 баков и 400 эвро, но всё равно - неприятно.
но вешаться не буду :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:53

  lwa написав:вам предлагали ? информация на уровне фактов или это только ваши домыслы и догадки ?


Да, мне лично предлагали разбить, я написал заявление на разрыв, но по итогу мне отказали.

По поводу тех, кто разрывал ранее, не могу быть уверен. Скорее моё наблюдение, возможно ложное. Просто видел множество людей, которые приходили в отделение с родственниками, кто-то просто с паспортными данными, и их всех обслуживали по несколько часов, писали какие-то служебки, заявления и т.д. Соответственно, я предположил, что эти люди - те, у кого получилось разорвать депозиты и оформить новые. Опять же, это лишь моё наблюдение, я могу ошибаться.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:02

  Andreww написав:
  lwa написав:вам предлагали ? информация на уровне фактов или это только ваши домыслы и догадки ?


Да, мне лично предлагали разбить, я написал заявление на разрыв, но по итогу мне отказали.

По поводу тех, кто разрывал ранее, не могу быть уверен. Скорее моё наблюдение, возможно ложное. Просто видел множество людей, которые приходили в отделение с родственниками, кто-то просто с паспортными данными, и их всех обслуживали по несколько часов, писали какие-то служебки, заявления и т.д. Соответственно, я предположил, что эти люди - те, у кого получилось разорвать депозиты и оформить новые. Опять же, это лишь моё наблюдение, я могу ошибаться.

Киев ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:07

lwa
Да.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:28

  Stepan25 написав:
  Stringer написав:
  Stepan25 написав:Andreww
Так апеляция уже была.
Вот ухвала суду http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778
Банк говорит, что подал касацию в Верховный суд.

Кссационная жалоба не отменяет Определние суда, и она в принципе может быть рассмотрена через пол года, а может быть отклонена без рассмотрения. Так что ситуация с втб к суду притянута за уши

Касационная жалоба не отменяет решение Апеляционного суда, а решение Касационного суда(Верховный суд теперь касационная инстанция) по этой жалобе может отменить решение Апеляционного суда...

Нет еще никакого решения суда, дело еще не рассматривалось по сути - я об этом пишу пишу, как будто никто не слышит. Есть Определение суда о наложении ареста на акции и активы банка. Это совершенно законная обеспечительная мера в духе мировой практики. Точно так же лондонский суд арестовал активы коломойского, после того как государство украина подало на него в суд. Это делается для того, чтобы никто не мог разбазарить активы банка до решения спора по существу.
И повторюсь, даже если юристы втб слажали, и не вывели из под ареста какие-то там залоги, и не выведут в результате рассмотрения\не рассмотрения кассационной жалобы, и если в результате эта обеспечительная мера станет причиной краха банка, то это будет первый случай в мировой практике.
Ущерб репутации, который у втб и так подмочен, будет колоссальный
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:30

Посмотрим что из этого выйдет
И ПИБ и сбер прошли через похожие проблемы

Если Россия и россияне действительно беспокоятся о украинских вкладчиках как они заявляют, то все получат свои средства

Если такие же воры и вруны как наши то вкладчики получат аналогично вкладчикам сотни банков которые эта власть помогла обанкротить с целью дерибана активов
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:50

Stringer
Я бы сказал это больше будет сигналом для других инвесторов которые инвестировали, инвестируют, или планируют это сделать о том что В Украине могут отжать любой актив по решению продажных украинских судов.
Посмотрите на рейтинг Украины в «Doing Business” и как он изменился за четыре года «европейских реформ»
Можете сравнить с клятими москалями или казахами для наглядности
Или грузинами где реформы действительно были как бы не ругала власть Саакашвили
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:56

  Ukrainian написав:Посмотрим что из этого выйдет
И ПИБ и сбер прошли через похожие проблемы

Если Россия и россияне действительно беспокоятся о украинских вкладчиках как они заявляют, то все получат свои средства

Если такие же воры и вруны как наши то вкладчики получат аналогично вкладчикам сотни банков которые эта власть помогла обанкротить с целью дерибана активов

Если Россия и россияне действительно беспокоятся о украинских вкладчиках как они заявляют, то все получат свои средства
эта ШЕДЕВР :mrgreen:

как и остальное

пиши ишо, юкраинец.
страдалец
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:59

Stringer я правильно Вас понял, если скажем янукович подаст в суд на Украину, то суд должен будет наложить запрет на отчуждение ее имущества, скажем в ходе обещанной приватизации ??? всего лишь просто ПОДАТЬ ИСК в суд и все......?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:00

  Ukrainian написав:Если Россия и россияне действительно беспокоятся о украинских вкладчиках как они заявляют, то все получат свои средства

сволочь.
вечный бан этой поганой учётке, вечный бан...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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