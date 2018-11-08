lwa написав:Stringer я правильно Вас понял, если скажем янукович подаст в суд на Украину, то суд должен будет наложить запрет на отчуждение ее имущества, скажем в ходе обещанной приватизации ??? всего лишь просто ПОДАТЬ ИСК в суд и все......?
не только янукович, но любой гражданин или не гражданин, предприятие или учреждение, но не ПРОСТО подать, а обосновать свои претензии в исковом заявлении, и заплатить судебный сбор в размере 10% от стоимости иска, которые никто не вернет при проигрыше дела в суде
по иску о ВТБ коломойский оценил убытки в 139 млн долл. Мне если честно очень слабо верится, что ОН ЗАПЛАТИЛ 14 млн долл.
в случае, если судебный сбор не уплачен, суд оставляет дело без рассмотрения. раз принято к рассмотрению - судебный сбор уплачен. Я не видел ни иска и не знаю сумм, и не представляю оснований для освобождения гражданина коломойского от уплаты судебного сбора, как это сделано для истцов, по закону о защите прав потребителей услуг
Andreww написав:Я говорю, прежде всего о тех вкладчиках у которых больше 200 тыс. грн. в эквиваленте. Понятно, что те, у кого меньше, могут спать спокойно. Непонятно, почему тем, у кого больше банк не идет на встречу и не дает разбить депозиты
А с какого ляда он должен кому то идти навстречу ? Знали, что Фонд = 200к ? Знали. Занесли больше - ваше право, кто не рискует и тд.
А ныть сейчас о том, что всё что выше фонда - может сгореть, как-то немножко поздновато.
Stringer написав:Нет еще никакого решения суда, дело еще не рассматривалось по сути - я об этом пишу пишу, как будто никто не слышит. Есть Определение суда о наложении ареста на акции и активы банка. Это совершенно законная обеспечительная мера в духе мировой практики. Точно так же лондонский суд арестовал активы коломойского, после того как государство украина подало на него в суд. Это делается для того, чтобы никто не мог разбазарить активы банка до решения спора по существу.
Вы верите в укрсуды,самые честные суды в мире?Для того,чтобы делать безапелляционные выводы надо иметь инфу из первых рук,а не ту,что подается с разрешения в открытом доступе.Все тонкости разборок с ВТБ знают лишь те,кому положено.С людьми уже давно никто не считается и церемониться с вкладчиками укрВТБ никто не будет.Как порешат,так и будет.ВТБ в этом не исключение.А злорадствовать над своими согражданами -это по крайней мере неумно.Завтра придут и за вами.Прошло с газом,с пенсиями,с дерибаном БС,пройдет и с другим.
Stringer написав:Нет еще никакого решения суда, дело еще не рассматривалось по сути - я об этом пишу пишу, как будто никто не слышит. Есть Определение суда о наложении ареста на акции и активы банка. Это совершенно законная обеспечительная мера в духе мировой практики. Точно так же лондонский суд арестовал активы коломойского, после того как государство украина подало на него в суд. Это делается для того, чтобы никто не мог разбазарить активы банка до решения спора по существу.
Вы верите в укрсуды,самые честные суды в мире?Для того,чтобы делать безапелляционные выводы надо иметь инфу из первых рук,а не ту,что подается с разрешения в открытом доступе.Все тонкости разборок с ВТБ знают лишь те,кому положено.С людьми уже давно никто не считается и церемониться с вкладчиками укрВТБ никто не будет.Как порешат,так и будет.ВТБ в этом не исключение.А злорадствовать над своими согражданами -это по крайней мере неумно.Завтра придут и за вами.Прошло с газом,с пенсиями,с дерибаном БС,пройдет и с другим.
а в чем злорадство ? наоборот спасибо коллеге за информацию
lwa написав:Stringer "в случае, если судебный сбор не уплачен, суд оставляет дело без рассмотрения." ,а обеспечительная мера при этом продолжает действовать -как долго это может продолжаться, не вечно же ?
если судебный сбор не уплачен - иск не рассматривается, и никаких определений по не рассматриваемому иску быть не может. Если есть обеспечительное определение, значит иск принят к рассмотрению и судебной сбор уплачен полностью, и назначена дата рассмотрения иска по существу. Но если определение оспаривается сторонами, значит дата рассмотрения иска по существу сдвигается на неопределенный срок, пока все жалобы не будут рассмотрены вышестоящими судами. Обеспечительное определение может отменить вышестоящий - апелляционный или верховный суд, либо в результате решения спора по существу. Причем когда жалобу к рассмотрению принимает апелляционная инстанция - определение нижестоящего суда приостанавливается. в случае подачи кассационной жалобы - нет
lwa написав:Stringer "в случае, если судебный сбор не уплачен, суд оставляет дело без рассмотрения." ,а обеспечительная мера при этом продолжает действовать -как долго это может продолжаться, не вечно же ?
если судебный сбор не уплачен - иск не рассматривается, и никаких определений по не рассматриваемому иску быть не может. Если есть обеспечительное определение, значит иск принят к рассмотрению и судебной сбор уплачен полностью, и назначена дата рассмотрения иска по существу. Но если определение оспаривается сторонами, значит дата рассмотрения иска по существу сдвигается на неопределенный срок, пока все жалобы не будут рассмотрены вышестоящими судами. Обеспечительное определение может отменить вышестоящий - апелляционный или верховный суд, либо в результате решения спора по существу. Причем когда жалобу к рассмотрению принимает апелляционная инстанция - определение нижестоящего суда приостанавливается. в случае подачи кассационной жалобы - нет
из вышеописанного следует, что Коломойский уплатил судебный сбор 14 млн долл (сумма иска из СМИ 139 млн долл), это деньги... и драться за них он будет, чтоб не потерять, а хороших юристов как у Коломойского, так и у ВТБ в достаточном количестве, значит спор будет затяжным....
во народ наивный))) Они беспокоятся про вкладчиков)) Я не с одним банкиром разговаривал ранее в Украине за чашкой кофе. И всем глубоко на срать на вкладчиков, когда возник пожар. У всех один ответ, пусть ФГ занимается вкладчиками а моя задача сберечь свои бабки и активы.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:во народ наивный))) Они беспокоятся про вкладчиков)) Я не с одним банкиром разговаривал ранее в Украине за чашкой кофе. И всем глубоко на срать на вкладчиков, когда возник пожар. У всех один ответ, пусть ФГ занимается вкладчиками а моя задача сберечь свои бабки и активы.
Ну вот и будет возможность проверить русских акционеров на вшивость.
Российский ВТБ хочет сдать лицензию дочерного банка в Украине
Российский государственный банк ВТБ хотел бы сдать лицензию дочернего банка (АО "ВТБ Банк), но сперва должен погасить обязательства перед вкладчиками. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer