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Государству принадлежит 60% акций ВТБ банка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:56
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Государству принадлежит 60% акций ВТБ банка
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:06
ВА не будет. Будет долгое и мучительное страдание. Подробно объяснял на днях почему. Но, как обычно в этом топике, набежала местная ватка и начала рассказывать про сына Порошенко
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:27
Если бы были реальные проблемы с ликвидностью, в ВТБ бы подымали ставки. Но их не подымали. А значит проблема кроется в другом. У меня 2 варианта:
1. То, о чем и писал раньше. ВТБ таким образом решил уйти с украинского рынка прикрываясь решением судов о блокировании активов. В таком случае им выгодно, чтобы решение суда осталось в силе. НБУ скорее всего им в этом помогает.
2. Второй вариант, менее реалистичный как по мне, шантаж украинского суда, для того, чтобы снять арест с активов. Но честно говоря, в последний верится мало, так как в любом случае актив убыточный, и непонятно, что даст отмена ареста банку, который все равно ввиду санкций не может выводить или делать выплаты материнской компании.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:29
Re: ВТБ Банк
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:31
Вести с полей
Из свежего.
Был в отделении. Людей - то пусто, то густо. Касса шелестит бумагой - считают деньги. Но то - для юриков, которые вдруг резко решили выплатить зарплату (8-го числа! ), причём все как один - наличными, а не на карту Думаю, что банк тоже не в накладе: стрижёт свои 2-3% за выдачу нала.
Отдел, обслуживающий юриков, отбивается, объясняя комиссию в 10%. Им несладко.
Менеджеры, обслуживающие физиков, работают как пчёлки, перераспределяя "лишние" деньги по родственникам и проч. По моим скромным наблюдениям, сейчас деньги с валютных "Скарбнычек" народ оформляет как депозиты на срок 3 месяца, такая вказивка поступила.
Вклады досрочно разрываются, без выдачи, с переоформлением, но только те, которые можно разорвать. Конструктор+ не разрывают.
Идут мелкие поступления, например, за аренду сейфов.
Также очень много людей зачем-то закрывают старые карты с копеечными остатками.
Общее настроение - бодрое, никто сдаваться не собирается, вроде как есть причины для оптимизма (мне не сказали).
Для всех, сильно нервничающих, хочу напомнить несколько моментов:
1. Куратор от НБУ несколько лет сидит в банке, все действия на 100% санкционированы им.
2. Обеспечительный арест на имущество банка наложен не судом, а частным исполнителем (женщина, её ФИО было на ветке), её действия были обжалованы в суде ПИБом и успешно отменены судом. ВТБ тоже отбился бы, но судебное заседание по его жалобе было перенесено. До следующего заседания ему просто не хватило бы остающейся ликвидности (без пополнения от продажи имущества должников), поэтому и ввели ограничения.
3. НБУ явно на стороне Закона и банка, это видно и по заявлению НБУ, и по комментариям.
С наилучшими пожеланиями всем адекватным коллегам,
Искренне ваш,
Баблонавт
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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