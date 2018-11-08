Додано: Чет 08 лис, 2018 18:31

адекватным

Из свежего.Был в отделении. Людей - то пусто, то густо. Касса шелестит бумагой - считают деньги. Но то - для юриков, которые вдруг резко решили выплатить зарплату (8-го числа!), причём все как один - наличными, а не на картуДумаю, что банк тоже не в накладе: стрижёт свои 2-3% за выдачу нала.Отдел, обслуживающий юриков, отбивается, объясняя комиссию в 10%. Им несладко.Менеджеры, обслуживающие физиков, работают как пчёлки, перераспределяя "лишние" деньги по родственникам и проч. По моим скромным наблюдениям, сейчас деньги с валютных "Скарбнычек" народ оформляет как депозиты на срок 3 месяца, такая вказивка поступила.Вклады досрочно разрываются, без выдачи, с переоформлением, но только те, которые можно разорвать. Конструктор+ не разрывают.Идут мелкие поступления, например, за аренду сейфов.Также очень много людей зачем-то закрывают старые карты с копеечными остатками.Общее настроение - бодрое, никто сдаваться не собирается, вроде как есть причины для оптимизма (мне не сказали).Для всех, сильно нервничающих, хочу напомнить несколько моментов:1. Куратор от НБУ несколько лет сидит в банке, все действия на 100% санкционированы им.2. Обеспечительный арест на имущество банка наложен не судом, а частным исполнителем (женщина, её ФИО было на ветке), её действия были обжалованы в суде ПИБом и успешно отменены судом. ВТБ тоже отбился бы, но судебное заседание по его жалобе было перенесено. До следующего заседания ему просто не хватило бы остающейся ликвидности (без пополнения от продажи имущества должников), поэтому и ввели ограничения.3. НБУ явно на стороне Закона и банка, это видно и по заявлению НБУ, и по комментариям.С наилучшими пожеланиями всемколлегам,Искренне ваш,