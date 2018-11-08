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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1383138413851386>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:21

  Баблонавт написав:...
2. Обеспечительный арест на имущество банка наложен не судом, а частным исполнителем (женщина, её ФИО было на ветке), её действия были обжалованы в суде ПИБом и успешно отменены судом. ВТБ тоже отбился бы, но судебное заседание по его жалобе было перенесено. До следующего заседания ему просто не хватило бы остающейся ликвидности (без пополнения от продажи имущества должников), поэтому и ввели ограничения...

Какой лютый бред!
1.Никакой исполнитель не наложит арест без определения суда.
2.Ликвидность банка не зависит от продажи имущества.
3.Если, как вы утверждаете, банк не может выполнять свои обязательства, кроме как в счёт продажи имущества, то он банкрот. И арест на имущество банка - единственный способ спасти деньги вкладчиков. Т.е. по вашей логике, клиенты должны молиться на самый гуманный суд в мире, который не даёт втб распродавать активы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:27

Маленькому Українцю по 350 у. о. дають в касі?
Яка ситуація в Дніпрі, Харкові і Києві?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:31

  Yuri_T написав:
  Ukrainian написав:Если Россия и россияне действительно беспокоятся о украинских вкладчиках как они заявляют, то все получат свои средства

сволочь.
вечный бан этой поганой учётке, вечный бан...

О себе написал.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:34

  Stringer написав:
  Баблонавт написав:...
2. Обеспечительный арест на имущество банка наложен не судом, а частным исполнителем (женщина, её ФИО было на ветке), её действия были обжалованы в суде ПИБом и успешно отменены судом. ВТБ тоже отбился бы, но судебное заседание по его жалобе было перенесено. До следующего заседания ему просто не хватило бы остающейся ликвидности (без пополнения от продажи имущества должников), поэтому и ввели ограничения...

Какой лютый бред!
1.Никакой исполнитель не наложит арест без определения суда.
2.Ликвидность банка не зависит от продажи имущества.
3.Если, как вы утверждаете, банк не может выполнять свои обязательства, кроме как в счёт продажи имущества, то он банкрот. И арест на имущество банка - единственный способ спасти деньги вкладчиков. Т.е. по вашей логике, клиенты должны молиться на самый гуманный суд в мире, который не даёт втб распродавать активы :mrgreen:
Кавой бред. Когда банк сворачивается его ликвидрость именно из активов берется, а этт в т.ч. продажа залогов. Так как банк после госпереворота и анекмии Крыма свернул большинство програм кредитирования.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:36

  Квесторе_поверніться написав:Маленькому Українцю по 350 у. о. дають в касі?
Яка ситуація в Дніпрі, Харкові і Києві?

В Киеве в центральном отделении сегодня вообще отказались выдавать наличку с депозита закончившегося в срок. Предлагают заходить, спрашивать ... может что-то появится )))
04122013
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:37

BBC, за 4 дні цього тижня валюту в касі давали і коли?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:42

  varlo написав:ВА пока не будет - мне тоже так сказали.

Вы даже не представляете,какие кресты на пузе рисовала начальница отделения Диаманта,когда я выносил последний депо в валюте)А как рыдали две женщины возле операционистки,у которых зависла половина оборотки юрлица на счетах Диаманта,это надо было видеть!Им же тоже железобетонное слово давали!А как же ж,в Киеве в ГО сказали не будет никакой ВА,нам лично собственник дал слово!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:43

  Квесторе_поверніться написав:BBC, за 4 дні цього тижня валюту в касі давали і коли?

Мне мои 200$ не продали, все только под выдачу депо.
29.10 спокойно и планово выдали 2500€.
Остались столбики в гривне и валюте до февраля 2019 с шагом в месяц. В конце ноября заканчивается столбик по результатам отпишусь.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:43

  04122013 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Маленькому Українцю по 350 у. о. дають в касі?
Яка ситуація в Дніпрі, Харкові і Києві?

В Киеве в центральном отделении сегодня вообще отказались выдавать наличку с депозита закончившегося в срок. Предлагают заходить, спрашивать ... может что-то появится )))

Якось це неподобство слід фіксувати.
За 4 дні встигли подробити хто хотів...і вже ТА можна просити в НБУ.
Виглядає на стійку неплатоспроможність.
Юрики постраждають...а шо робить? :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:47

  BBC написав:
  Stringer написав:
  Баблонавт написав:...
2. Обеспечительный арест на имущество банка наложен не судом, а частным исполнителем (женщина, её ФИО было на ветке), её действия были обжалованы в суде ПИБом и успешно отменены судом. ВТБ тоже отбился бы, но судебное заседание по его жалобе было перенесено. До следующего заседания ему просто не хватило бы остающейся ликвидности (без пополнения от продажи имущества должников), поэтому и ввели ограничения...

Какой лютый бред!
1.Никакой исполнитель не наложит арест без определения суда.
2.Ликвидность банка не зависит от продажи имущества.
3.Если, как вы утверждаете, банк не может выполнять свои обязательства, кроме как в счёт продажи имущества, то он банкрот. И арест на имущество банка - единственный способ спасти деньги вкладчиков. Т.е. по вашей логике, клиенты должны молиться на самый гуманный суд в мире, который не даёт втб распродавать активы :mrgreen:
Кавой бред. Когда банк сворачивается его ликвидрость именно из активов берется, а этт в т.ч. продажа залогов. Так как банк после госпереворота и анекмии Крыма свернул большинство програм кредитирования.

Во во, сепары прыгали по костям украинских банков за пять копеек(бибиси против палатинумбанка), а за свой мокшанский, который его поимеет чуть покруче, маму родную продаст... а на меня ещё обижались, что я связывал аннексию крыма к нынешнему кидалову втб :mrgreen:
Ну вот аннексировали крым, свернули кредитование - было бы справедливо чтобы только вы и вам подобные за это распаличивались.... к сожалению, пострадают и нормальные граждане украины... а жаль
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