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ВТБ Банк
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Додано: Чет 08 лис, 2018 19:47
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:BBC
, за 4 дні цього тижня валюту в касі давали і коли?
Мне мои 200$ не продали, все только под выдачу депо.
29.10 спокойно и планово выдали 2500€.
Остались столбики в гривне и валюте до февраля 2019 с шагом в месяц. В конце ноября заканчивается столбик по результатам отпишусь.
Так Ви також доклалися до голяка ліквідності в банці...
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Додано: Чет 08 лис, 2018 19:51
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав:BBC
, за 4 дні цього тижня валюту в касі давали і коли?
Мне мои 200$ не продали, все только под выдачу депо.
29.10 спокойно и планово выдали 2500€.
Остались столбики в гривне и валюте до февраля 2019 с шагом в месяц. В конце ноября заканчивается столбик по результатам отпишусь.
Так Ви також доклалися до голяка ліквідності в банці...
Так самі подзвонили й запросили. Одну пачку по 5€ встиг отримати, а от на цьому тижні по 2$ вже не продали
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 08 лис, 2018 19:52
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав:BBC
, за 4 дні цього тижня валюту в касі давали і коли?
Мне мои 200$ не продали, все только под выдачу депо.
29.10 спокойно и планово выдали 2500€.
Остались столбики в гривне и валюте до февраля 2019 с шагом в месяц. В конце ноября заканчивается столбик по результатам отпишусь.
Так Ви також доклалися до голяка ліквідності в банці...
Та отож. строчить из методички это одно, а свои кровные как то вовремя вынул... видимо им все таки подкидывают реальную инфу, кроме шаблонной пропаганды
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:00
sergey_zolotar написав:
Подскажите пожалуйста, кто в курсе: если вклад размещен через ВТБ онлайн и на руках нет депозитного договора и квитанции, а есть только скрин шот экрана - нужно ли идти в отделение с просьбой распечатать договор? В случае введения ВА не будет ли потом проблем с выплатой через Фонд?
в 99% не надо, но иногда, наверное, бывают нюансы.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:00
Если российскому ВТБ принадлежит около 60%,вероятность ВА очень невысока,кто же им разрешит-то?
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:11
Можливо нове готують в НБУ...більш жорстке.
Одна ситуація вводити тарифи драконівські а друга - голяк в касах відділень.
ПІБ і Сбєр в рамках обмежень підкормлювали потрошки в тяжкі часи а тут... дуже сумно.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:18
varlo написав:
Так надо со своим налом приезжать?
Чтобы не было потом проблем с фондом, то да. А иначе могут заникчемить и будете потом через суды доказывать, что вы не верблюд. Сам не практиковал, но в Дельте вроде многие с эти попали, но там вроде была массовость и через суды смогли добиться своего, но не уверен, что все.
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