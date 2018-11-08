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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1383138413851386

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:47

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:BBC, за 4 дні цього тижня валюту в касі давали і коли?

Мне мои 200$ не продали, все только под выдачу депо.
29.10 спокойно и планово выдали 2500€.
Остались столбики в гривне и валюте до февраля 2019 с шагом в месяц. В конце ноября заканчивается столбик по результатам отпишусь.

Так Ви також доклалися до голяка ліквідності в банці... :wink:
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:51

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:BBC, за 4 дні цього тижня валюту в касі давали і коли?

Мне мои 200$ не продали, все только под выдачу депо.
29.10 спокойно и планово выдали 2500€.
Остались столбики в гривне и валюте до февраля 2019 с шагом в месяц. В конце ноября заканчивается столбик по результатам отпишусь.

Так Ви також доклалися до голяка ліквідності в банці... :wink:

Так самі подзвонили й запросили. Одну пачку по 5€ встиг отримати, а от на цьому тижні по 2$ вже не продали :(
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:52

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:BBC, за 4 дні цього тижня валюту в касі давали і коли?

Мне мои 200$ не продали, все только под выдачу депо.
29.10 спокойно и планово выдали 2500€.
Остались столбики в гривне и валюте до февраля 2019 с шагом в месяц. В конце ноября заканчивается столбик по результатам отпишусь.

Так Ви також доклалися до голяка ліквідності в банці... :wink:

Та отож. строчить из методички это одно, а свои кровные как то вовремя вынул... видимо им все таки подкидывают реальную инфу, кроме шаблонной пропаганды :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:00

  sergey_zolotar написав:Подскажите пожалуйста, кто в курсе: если вклад размещен через ВТБ онлайн и на руках нет депозитного договора и квитанции, а есть только скрин шот экрана - нужно ли идти в отделение с просьбой распечатать договор? В случае введения ВА не будет ли потом проблем с выплатой через Фонд?

в 99% не надо, но иногда, наверное, бывают нюансы.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:00

Если российскому ВТБ принадлежит около 60%,вероятность ВА очень невысока,кто же им разрешит-то?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:11

Можливо нове готують в НБУ...більш жорстке.
Одна ситуація вводити тарифи драконівські а друга - голяк в касах відділень.
ПІБ і Сбєр в рамках обмежень підкормлювали потрошки в тяжкі часи а тут... дуже сумно. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:18

  varlo написав:Так надо со своим налом приезжать?

Чтобы не было потом проблем с фондом, то да. А иначе могут заникчемить и будете потом через суды доказывать, что вы не верблюд. Сам не практиковал, но в Дельте вроде многие с эти попали, но там вроде была массовость и через суды смогли добиться своего, но не уверен, что все.
ol_zy
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