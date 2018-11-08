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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:32
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VetalUA
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:35
Грйс-мэн написав:
Тоже считаю, что это - спектакль про "плохой украинский суд" и "хороший ВТБ, который заботится о вкладчиках".
НБУ на стороне ВТБ.
Все делают вид, будто это неожиданность.
ВТБ ликвидируют через Фонд, группа отчитается "сделали всё, что смогли", НБУ "подтвердит". Крайним назначат "справедливый украинский суд".
Таким образом ВТБ сохранит репутацию, "ведь он очень хотел всем заплатить, но не смог из-за плохого украинского суда".
Т.е., с разрешения НБУ, из ВТБ сделают "жертву".
Как косвенное подтверждение - ПИБ и Сбер ведь как-то пропетляли. Значит им это было нужно.
А ВТБ и сам хотел уйти, но не знал как это сделать "красиво". Вот и разыграли этот спектакль. Просто тупо "поддались" Коломойскому и "украинским судам".
Если бы ВТБ хотел - отбился бы как Сбер и ПИБ, и сидели бы на попе ровно
Вот-вот. Абсолютно аналогичные у меня мысли. К сожалению...
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Andreww
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:36
Andreww написав: lwa написав:Andreww
выше описывали, что при ВА решение суда не будет действовать, а значит можно будет реализовывать активы и расплачиваться с вкладчиками, согласно статьи и заявлений (официальных) активов достаточно для покрытия всех долгов перед вкладчиками, возможно, что ВА это механизм решения проблемы, но думаю - ЗАПАСНОЙ, т.к. при нем портится репутация. Думаю судебный вариант более вероятен, тем более ЕСТЬ положительный пример ПИБа в разрешении этой ситуации.
Да, но я так понимаю, если зайдет ВА, то вклады свыше 200к всем сразу обрежут. Я говорю, прежде всего о тех вкладчиках у которых больше 200 тыс. грн. в эквиваленте. Понятно, что те, у кого меньше, могут спать спокойно. Непонятно, почему тем, у кого больше банк не идет на встречу и не дает разбить депозиты. Тем более, он, как я понимаю, давал это делать в самые первые дни кризиса (т.е. уже на тот момент было понимание, что может прийти ВА). Также, люди и сейчас продолжают разбивать закончившиеся вклады и текущие счета, и в отделениях сами операционисты предлагают такой вариант, чтобы как они говорят "минимизировать риски".
Скорее всего там уже сидит куратор и блокирует + если куратора ввели, то все что после него потом заникчемят.
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ol_zy
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:48
Грйс-мэн написав:
Тоже считаю, что это - спектакль про "плохой украинский суд" и "хороший ВТБ, который заботится о вкладчиках".
НБУ на стороне ВТБ.
Все делают вид, будто это неожиданность.
ВТБ ликвидируют через Фонд, группа отчитается "сделали всё, что смогли", НБУ "подтвердит". Крайним назначат "справедливый украинский суд".
Таким образом ВТБ сохранит репутацию, "ведь он очень хотел всем заплатить, но не смог из-за плохого украинского суда".
Т.е., с разрешения НБУ, из ВТБ сделают "жертву".
Как косвенное подтверждение - ПИБ и Сбер ведь как-то пропетляли. Значит им это было нужно.
А ВТБ и сам хотел уйти, но не знал как это сделать "красиво". Вот и разыграли этот спектакль. Просто тупо "поддались" Коломойскому и "украинским судам".
Если бы ВТБ хотел - отбился бы как Сбер и ПИБ, и сидели бы на попе ровно
...не уверен, что ВТБ хочет подарить фгв ,то во что вгатил много много деньжат.....
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abc111
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:49
ol_zy написав: sergey_zolotar написав:
Подскажите пожалуйста, кто в курсе: если вклад размещен через ВТБ онлайн и на руках нет депозитного договора и квитанции, а есть только скрин шот экрана - нужно ли идти в отделение с просьбой распечатать договор? В случае введения ВА не будет ли потом проблем с выплатой через Фонд?
в 99% не надо, но иногда, наверное, бывают нюансы.
если будут нюансы, то бумажный договор вам уже ничем не поможет...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:49
viewtopic.php?p=2907473#p2907473
_Slava_ написав: varlo написав:
ВА пока не будет - мне тоже так сказали.
Вы даже не представляете,какие кресты на пузе рисовала начальница отделения Диаманта,когда я выносил последний депо в валюте)А как рыдали две женщины возле операционистки,у которых зависла половина оборотки юрлица на счетах Диаманта,это надо было видеть!Им же тоже железобетонное слово давали!А как же ж,в Киеве в ГО сказали не будет никакой ВА,нам лично собственник дал слово!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:52
На случай введения ВА лучше чтобы деньги были на срочном депозите или на карточном счете?
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04122013
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:54
04122013 написав:
На случай введения ВА лучше чтобы деньги были на срочном депозите или на карточном счете?
с карточных есть шанс получить быстрее...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:57
04122013 написав:
На случай введения ВА лучше чтобы деньги были на срочном депозите или на карточном счете?
карт/тек счет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 08 лис, 2018 21:01
Cler написав: 04122013 написав:
На случай введения ВА лучше чтобы деньги были на срочном депозите или на карточном счете?
с карточных есть шанс получить быстрее...
в Богуславе все было наоборот,
карточные зависли на полгода
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J
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