Andreww написав:

lwa написав: Andreww выше описывали, что при ВА решение суда не будет действовать, а значит можно будет реализовывать активы и расплачиваться с вкладчиками, согласно статьи и заявлений (официальных) активов достаточно для покрытия всех долгов перед вкладчиками, возможно, что ВА это механизм решения проблемы, но думаю - ЗАПАСНОЙ, т.к. при нем портится репутация. Думаю судебный вариант более вероятен, тем более ЕСТЬ положительный пример ПИБа в разрешении этой ситуации. выше описывали, что при ВА решение суда не будет действовать, а значит можно будет реализовывать активы и расплачиваться с вкладчиками, согласно статьи и заявлений (официальных) активов достаточно для покрытия всех долгов перед вкладчиками, возможно, что ВА это механизм решения проблемы, но думаю - ЗАПАСНОЙ, т.к. при нем портится репутация. Думаю судебный вариант более вероятен, тем более ЕСТЬ положительный пример ПИБа в разрешении этой ситуации.

Да, но я так понимаю, если зайдет ВА, то вклады свыше 200к всем сразу обрежут. Я говорю, прежде всего о тех вкладчиках у которых больше 200 тыс. грн. в эквиваленте. Понятно, что те, у кого меньше, могут спать спокойно. Непонятно, почему тем, у кого больше банк не идет на встречу и не дает разбить депозиты. Тем более, он, как я понимаю, давал это делать в самые первые дни кризиса (т.е. уже на тот момент было понимание, что может прийти ВА). Также, люди и сейчас продолжают разбивать закончившиеся вклады и текущие счета, и в отделениях сами операционисты предлагают такой вариант, чтобы как они говорят "минимизировать риски".