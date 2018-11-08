VTB Bank (Україна) забезпечив виконання усіх зобов’язань перед клієнтами АТ «БМ БАНК»
VTB Bank (Україна), основний банк української Групи ВТБ, забезпечив виконання усіх зобов’язань перед клієнтами АТ «БМ БАНК».
«Як частина міжнародної фінансової Групи ВТБ з бездоганною репутацією VTB Bank (Україна) продовжує виконувати вимоги регуляторів та взяті зобов’язання перед клієнтами. Ми вже виплатили в повному обсязі депозитні вклади по АТ «БМ БАНК», та наших активів вистачає для погашення усіх зобов’язань перед клієнтами", - відзначає фінансовий директор VTB Bank (Україна) Андрій Грищенко.
Нагадаємо, раніше керівництво Групи ВТБ прийняло рішення припинити банківську діяльність АТ «БМ БАНК» зі збереженням юридичної особи. 6 листопада Національний банк України відкликав банківську та генеральну ліцензіїна здійснення операцій АТ «БМ БАНК» та виключив банк з Державного реєстру банків.
varlo написав:Как лучше разбивку через кассу делать? Можно ли по доверенности?
По валюті по нотаріально завіреній. Слід вияснити всі можливі варіанти, вибрати з них ті які Фонд не нікчемить, грамотно все зробити і мати всі доки на руках...можливо прийдеться виривати через Суд.
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Квесторе_поверніться написав:Слід вияснити всі можливі варіанти, вибрати з них ті які Фонд не нікчемить,
Якi це?
Коли кошти проводять через касу внесенням готівки в операційний час каси і є відповідний касовий ордер з відміткою каси підписом економіста, касира та контролера. Плюс договір на відкриття депо теж зі всіма підписами...гербові мокрі печатки вже вроді можна не ставити але можна поставити. Суди люблять щоб були. Ну і виписку з депорахунку можна взяти завірену. Тут Фонду не буде до чого придертися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Слід вияснити всі можливі варіанти, вибрати з них ті які Фонд не нікчемить,
Якi це?
Коли кошти проводять через касу внесенням готівки в операційний час каси і є відповідний касовий ордер з відміткою каси підписом економіста, касира та контролера. Плюс договір на відкриття депо теж зі всіма підписами...гербові мокрі печатки вже вроді можна не ставити але можна поставити. Суди люблять щоб були. Ну і виписку з депорахунку можна взяти завірену. Тут Фонду не буде до чого придертися.