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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1385138613871388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:02

VTB Bank (Україна) забезпечив виконання усіх зобов’язань перед клієнтами АТ «БМ БАНК»

VTB Bank (Україна), основний банк української Групи ВТБ, забезпечив виконання усіх зобов’язань перед клієнтами АТ «БМ БАНК».

«Як частина міжнародної фінансової Групи ВТБ з бездоганною репутацією VTB Bank (Україна) продовжує виконувати вимоги регуляторів та взяті зобов’язання перед клієнтами. Ми вже виплатили в повному обсязі депозитні вклади по АТ «БМ БАНК», та наших активів вистачає для погашення усіх зобов’язань перед клієнтами", - відзначає фінансовий директор VTB Bank (Україна) Андрій Грищенко.

Нагадаємо, раніше керівництво Групи ВТБ прийняло рішення припинити банківську діяльність АТ «БМ БАНК» зі збереженням юридичної особи. 6 листопада Національний банк України відкликав банківську та генеральну ліцензіїна здійснення операцій АТ «БМ БАНК» та виключив банк з Державного реєстру банків.

https://vtb.ua/about/press-centre/publications/vtb-bank-ukra-na-zabezpechiv-vikonannya-us-kh-zobov-yazan-pered-kl-ntami-at-bm-bank/
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:09

Re: ВТБ Банк

Как лучше разбивку через кассу делать? Можно ли по доверенности?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:12

  lubopytnaya написав:Но 2 доллара надо оставить на карте - ведь это неснижаемая сумма с 26 ноября :D

Это если есть движение, а если правильное время его нет, то и не обязательно. Зачем 2$ морозить. Это как то щедро и протеворечит девизу. :)
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:25

  varlo написав:Как лучше разбивку через кассу делать? Можно ли по доверенности?

По валюті по нотаріально завіреній.
Слід вияснити всі можливі варіанти, вибрати з них ті які Фонд не нікчемить, грамотно все зробити і мати всі доки на руках...можливо прийдеться виривати через Суд.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:27

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Слід вияснити всі можливі варіанти, вибрати з них ті які Фонд не нікчемить,

Якi це?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:41

  varlo написав:ВА пока не будет - мне тоже так сказали.

вам не так давно так же говорили:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=2896392#p2896392
или уже забыли? :twisted:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:43

  varlo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Слід вияснити всі можливі варіанти, вибрати з них ті які Фонд не нікчемить,

Якi це?

Коли кошти проводять через касу внесенням готівки в операційний час каси і є відповідний касовий ордер з відміткою каси підписом економіста, касира та контролера.
Плюс договір на відкриття депо теж зі всіма підписами...гербові мокрі печатки вже вроді можна не ставити але можна поставити. Суди люблять щоб були.
Ну і виписку з депорахунку можна взяти завірену.
Тут Фонду не буде до чого придертися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:44

  Квесторе_поверніться написав:
  varlo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Слід вияснити всі можливі варіанти, вибрати з них ті які Фонд не нікчемить,

Якi це?

Коли кошти проводять через касу внесенням готівки в операційний час каси і є відповідний касовий ордер з відміткою каси підписом економіста, касира та контролера.
Плюс договір на відкриття депо теж зі всіма підписами...гербові мокрі печатки вже вроді можна не ставити але можна поставити. Суди люблять щоб були.
Ну і виписку з депорахунку можна взяти завірену.
Тут Фонду не буде до чого придертися.

Дякую.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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