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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1386138713881389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:44

zhertovskiy Только что в Сильпо оплата прошла по Скарбнычке.
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлень: 138
З нами з: 16.12.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 02:16

badboy_russian
Может зависит от терминала? Я пробовал на приватовском.
Днём всё равно идти в магазин. Хз какой будет результат.
Хотелось бы спокойно картой расчитываться.
zhertovskiy
 
Повідомлень: 40
З нами з: 13.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 02:31

zhertovskiy
Робив ввечері дві покупки карткою ВТБ через термінали "Ощаду" і "Привату" - все працює. Можливо є якісь ліміт новий, але гаряча лінія каже, що 15000 грн. на один ІПН на добу можна робити оплати в ТСМ.
Sanio
 
Повідомлень: 775
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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