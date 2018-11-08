|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:44
zhertovskiy Только что в Сильпо оплата прошла по Скарбнычке.
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: П'ят 09 лис, 2018 02:16
badboy_russian
Может зависит от терминала? Я пробовал на приватовском.
Днём всё равно идти в магазин. Хз какой будет результат.
Хотелось бы спокойно картой расчитываться.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 02:31
zhertovskiy
Робив ввечері дві покупки карткою ВТБ через термінали "Ощаду" і "Привату" - все працює. Можливо є якісь ліміт новий, але гаряча лінія каже, що 15000 грн. на один ІПН на добу можна робити оплати в ТСМ.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 03:33
Sanio
Я вчера 2 раза был в магазине, и при каждом отказе просил повторить. Итого 4 попытки - все отрицательно. Картой до магазина не расчитывался, деньги в банкомате не снимал, так что лимит не мог превысить. Но за инфу спасибо. Буду пробовать снова.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 06:45
Доброе утро
Если деньги на текущем можно просто излишек больше 200 кинуть на текущий или депо на другое физ. лицо? Вопросов у фонда не будет?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 09 лис, 2018 06:55
Re: ВТБ Банк
Можно, но только через кассу.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:02
Re: ВТБ Банк
Т.е операции чисто по квитанциям снятие с своего -внесение на другое физ. лицо? Куда лучше на депо или текущий?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:07
Re: ВТБ Банк
Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:13
сейчас только на депозит разрешают и то на три месяца
Delta oporteat nos salvos fieri!
|