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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1387138813891390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:13

  Алексей77 написав:Т.е операции чисто по квитанциям снятие с своего -внесение на другое физ. лицо? Куда лучше на депо или текущий?
сейчас только на депозит разрешают и то на три месяца
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:01

  Грйс-мэн написав:Тоже считаю, что это - спектакль про "плохой украинский суд" и "хороший ВТБ, который заботится о вкладчиках".
НБУ на стороне ВТБ.
Все делают вид, будто это неожиданность.

ВТБ ликвидируют через Фонд, группа отчитается "сделали всё, что смогли", НБУ "подтвердит". Крайним назначат "справедливый украинский суд".

Таким образом ВТБ сохранит репутацию, "ведь он очень хотел всем заплатить, но не смог из-за плохого украинского суда".

Т.е., с разрешения НБУ, из ВТБ сделают "жертву".


Как косвенное подтверждение - ПИБ и Сбер ведь как-то пропетляли. Значит им это было нужно.

А ВТБ и сам хотел уйти, но не знал как это сделать "красиво". Вот и разыграли этот спектакль. Просто тупо "поддались" Коломойскому и "украинским судам"...

Может для пропаганды такое и прокатит, но на репутации втб тогда можно будет поставить жирный крест. Ни один мало мальский инвестор больше не доверит им деньги...
вон даже бибиси - так рвёт за них тельник, что аж из кожи выпрыгивает, а свои денежки забрал за неделю до кипиша
Stringer
 
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  #<1 ... 1387138813891390
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