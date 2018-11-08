Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:56

Что за клоуны топят за ВА в ВТБ? Это настолько надо быть тупым чтобы не понимать простых вещей. Нет ни одного банка за всю историю Украины, которые бы попали в Фонд гарантирования как банкрот с иностранным капиталом, кишка тонка у НБУ и Фонда нагнуть любой иностранный банк, где есть доля участия не ОЛИГАРХОВ и ОФФШОРНЫХ КОНТОР, а именно иностранного капитала.ВТБ погасил перед Бмщиками все обязательства, да их было немного, но погасил, так как БМ Банк это ребенок ВТБ. У ВТБ активов на текущий момент на 26 ярдов грн, а обязательств всего на 6 ярдов.Ни у одного укробанка олигархического (Дельта,ВАБ,ФИ, ФиК,Брок и т.д) не было такой ликвидности и там никто ничего не арестовывал, не было судов, просто банда НБУ совместо с Фондом тупо устраивали дерибан при госпоже говнаревой при покровительстве педро и тупо нагибали вкладчиков, юриков, физиков 200+. И пипл хавал это молча.С ВТБ такой номер не прокатит, никто не даст дерибанить , ВТБ проще купить все суды и порешать, чем отправить свои активы и залоговое имущество в аналы истории стервятникам, плюс репутация ВТБ важнее репутации шарашки НБУ,в резервах которой бублик (кроме подачек МВФ). Немного повоняет паникой, СМИ раздули уже кипиш, но опять утихает.Все вкладчики все получат от ВТБ, не от Фонда,если ВТБ решит уйти-то уйдет красиво и все обязательства выполнит перед клиентами, в течении месяца решат вопросы по судам, Беня получит смоктуновского со своими детскими исками и ВТБ продолжит работу, возможно и сократит присутствие до 1 отделения или вовсе покинет рынок и сдаст лицензию. Но не путайте сдачу лицензии по своему желанию ,и банкротство, ликвидация укробанка по типичному сценарию.