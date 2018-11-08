сейчас только на депозит разрешают и то на три месяца
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:13
сейчас только на депозит разрешают и то на три месяца
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:01
Может для пропаганды такое и прокатит, но на репутации втб тогда можно будет поставить жирный крест. Ни один мало мальский инвестор больше не доверит им деньги...
вон даже бибиси - так рвёт за них тельник, что аж из кожи выпрыгивает, а свои денежки забрал за неделю до кипиша
Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:52
Re: ВТБ Банк
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи, можно подробнее уточнить информацию по поводу не снижаемого остатка на картах?
У меня в данное время на "вам гроши" в долларах нет ничего, только остался небольшой депозит.
Не сталкивался с таким, какой порядок действий если не будет средств на карте, будут насчитывать проценты в минус?
Как можно решить этот вопрос удаленно, так как живу в другом городе?
Может заблокировать карту? Написать письмо в отделение? Возможно есть варианты и это поможет не только мне.
Спасибо.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:17
на "горячке", где-то несколько дней назад, сказали так по "скарбнычке".
в минуса идти не будет, платы за обслуживание нет, но если на карте будет больше 2дол/евро, то снять их без закрытия карты низя.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:24
Хорошо, если так.
Надеюсь, что по Вам гроши будет также. За снятие не снижаемой суммы теперь понятно, а вот чтобы пополнить на 2 доллара нужно поехать это совсем абсурдно.
Спасибо Вам большое за информацию.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:56
ВТБ
Что за клоуны топят за ВА в ВТБ? Это настолько надо быть тупым чтобы не понимать простых вещей. Нет ни одного банка за всю историю Украины, которые бы попали в Фонд гарантирования как банкрот с иностранным капиталом, кишка тонка у НБУ и Фонда нагнуть любой иностранный банк, где есть доля участия не ОЛИГАРХОВ и ОФФШОРНЫХ КОНТОР, а именно иностранного капитала.ВТБ погасил перед Бмщиками все обязательства, да их было немного, но погасил, так как БМ Банк это ребенок ВТБ. У ВТБ активов на текущий момент на 26 ярдов грн, а обязательств всего на 6 ярдов.Ни у одного укробанка олигархического (Дельта,ВАБ,ФИ, ФиК,Брок и т.д) не было такой ликвидности и там никто ничего не арестовывал, не было судов, просто банда НБУ совместо с Фондом тупо устраивали дерибан при госпоже говнаревой при покровительстве педро и тупо нагибали вкладчиков, юриков, физиков 200+. И пипл хавал это молча.С ВТБ такой номер не прокатит, никто не даст дерибанить , ВТБ проще купить все суды и порешать, чем отправить свои активы и залоговое имущество в аналы истории стервятникам, плюс репутация ВТБ важнее репутации шарашки НБУ,в резервах которой бублик (кроме подачек МВФ). Немного повоняет паникой, СМИ раздули уже кипиш, но опять утихает.Все вкладчики все получат от ВТБ, не от Фонда,если ВТБ решит уйти-то уйдет красиво и все обязательства выполнит перед клиентами, в течении месяца решат вопросы по судам, Беня получит смоктуновского со своими детскими исками и ВТБ продолжит работу, возможно и сократит присутствие до 1 отделения или вовсе покинет рынок и сдаст лицензию. Но не путайте сдачу лицензии по своему желанию ,и банкротство, ликвидация укробанка по типичному сценарию.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:03
sliva_nikolay
3 раза "ха-ха-ха".
Не плутайте рашку з цивілізованим світом.
І не сильно сподівайтесь, що втб всіх купить ))) втб легко вміє і програвати суди, а з теперішніми реорганізаціями я не здивуюсь, якщо вони вже так доскорочувались, що в них і на суди ходити нікому )))
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:07
..а в чому хаха?
Банк працює на території України по законам раши чи України??? Податки сплачує вчасно? В чому хаха?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:09
Re: ВТБ Банк
Вышла статья в российском Коммерсанте под названием ВТБ прощается с Украиной:
Возможно, как-то привлечет внимание Москвы к ситуации с украинской дочкой. До этого в СМИ за пределами Украины особо новостей на эту тему не встречал. Было бы идеально, если бы написал какой-нибудь Bloomberg Возможно, тогда бы и задумались в Москве о вливании капитала. Все таки publicity для публичной компании у которой есть зарубежные инвесторы, это важно, а дефолт дочки, пусть даже в другой стране, это уже bad publicity и повод задуматься.
|