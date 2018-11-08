RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1387138813891390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:13

  Алексей77 написав:Т.е операции чисто по квитанциям снятие с своего -внесение на другое физ. лицо? Куда лучше на депо или текущий?
сейчас только на депозит разрешают и то на три месяца
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5678
З нами з: 11.04.12
Подякував: 345 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:01

  Грйс-мэн написав:Тоже считаю, что это - спектакль про "плохой украинский суд" и "хороший ВТБ, который заботится о вкладчиках".
НБУ на стороне ВТБ.
Все делают вид, будто это неожиданность.

ВТБ ликвидируют через Фонд, группа отчитается "сделали всё, что смогли", НБУ "подтвердит". Крайним назначат "справедливый украинский суд".

Таким образом ВТБ сохранит репутацию, "ведь он очень хотел всем заплатить, но не смог из-за плохого украинского суда".

Т.е., с разрешения НБУ, из ВТБ сделают "жертву".


Как косвенное подтверждение - ПИБ и Сбер ведь как-то пропетляли. Значит им это было нужно.

А ВТБ и сам хотел уйти, но не знал как это сделать "красиво". Вот и разыграли этот спектакль. Просто тупо "поддались" Коломойскому и "украинским судам"...

Может для пропаганды такое и прокатит, но на репутации втб тогда можно будет поставить жирный крест. Ни один мало мальский инвестор больше не доверит им деньги...
вон даже бибиси - так рвёт за них тельник, что аж из кожи выпрыгивает, а свои денежки забрал за неделю до кипиша
Stringer
 
Повідомлень: 8243
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:52

Re: ВТБ Банк

Уважаемые форумчане!
Прошу помощи, можно подробнее уточнить информацию по поводу не снижаемого остатка на картах?
У меня в данное время на "вам гроши" в долларах нет ничего, только остался небольшой депозит.
Не сталкивался с таким, какой порядок действий если не будет средств на карте, будут насчитывать проценты в минус?
Как можно решить этот вопрос удаленно, так как живу в другом городе?
Может заблокировать карту? Написать письмо в отделение? Возможно есть варианты и это поможет не только мне.
Спасибо.
Пенс
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 04.09.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:17

  Пенс написав:Уважаемые форумчане!
Прошу помощи, можно подробнее уточнить информацию по поводу не снижаемого остатка на картах?
У меня в данное время на "вам гроши" в долларах нет ничего, только остался небольшой депозит.
Не сталкивался с таким, какой порядок действий если не будет средств на карте, будут насчитывать проценты в минус?
Как можно решить этот вопрос удаленно, так как живу в другом городе?
Может заблокировать карту? Написать письмо в отделение? Возможно есть варианты и это поможет не только мне.
Спасибо.


на "горячке", где-то несколько дней назад, сказали так по "скарбнычке".
в минуса идти не будет, платы за обслуживание нет, но если на карте будет больше 2дол/евро, то снять их без закрытия карты низя.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1433
З нами з: 15.09.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:24

  19yuriy91 написав:
  Пенс написав:Уважаемые форумчане!
Прошу помощи, можно подробнее уточнить информацию по поводу не снижаемого остатка на картах?
У меня в данное время на "вам гроши" в долларах нет ничего, только остался небольшой депозит.
Не сталкивался с таким, какой порядок действий если не будет средств на карте, будут насчитывать проценты в минус?
Как можно решить этот вопрос удаленно, так как живу в другом городе?
Может заблокировать карту? Написать письмо в отделение? Возможно есть варианты и это поможет не только мне.
Спасибо.


на "горячке", где-то несколько дней назад, сказали так по "скарбнычке".
в минуса идти не будет, платы за обслуживание нет, но если на карте будет больше 2дол/евро, то снять их без закрытия карты низя.


Хорошо, если так.
Надеюсь, что по Вам гроши будет также. За снятие не снижаемой суммы теперь понятно, а вот чтобы пополнить на 2 доллара нужно поехать это совсем абсурдно.
Спасибо Вам большое за информацию.
Пенс
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 04.09.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:56

ВТБ

Что за клоуны топят за ВА в ВТБ? Это настолько надо быть тупым чтобы не понимать простых вещей. Нет ни одного банка за всю историю Украины, которые бы попали в Фонд гарантирования как банкрот с иностранным капиталом, кишка тонка у НБУ и Фонда нагнуть любой иностранный банк, где есть доля участия не ОЛИГАРХОВ и ОФФШОРНЫХ КОНТОР, а именно иностранного капитала.ВТБ погасил перед Бмщиками все обязательства, да их было немного, но погасил, так как БМ Банк это ребенок ВТБ. У ВТБ активов на текущий момент на 26 ярдов грн, а обязательств всего на 6 ярдов.Ни у одного укробанка олигархического (Дельта,ВАБ,ФИ, ФиК,Брок и т.д) не было такой ликвидности и там никто ничего не арестовывал, не было судов, просто банда НБУ совместо с Фондом тупо устраивали дерибан при госпоже говнаревой при покровительстве педро и тупо нагибали вкладчиков, юриков, физиков 200+. И пипл хавал это молча.С ВТБ такой номер не прокатит, никто не даст дерибанить , ВТБ проще купить все суды и порешать, чем отправить свои активы и залоговое имущество в аналы истории стервятникам, плюс репутация ВТБ важнее репутации шарашки НБУ,в резервах которой бублик (кроме подачек МВФ). Немного повоняет паникой, СМИ раздули уже кипиш, но опять утихает.Все вкладчики все получат от ВТБ, не от Фонда,если ВТБ решит уйти-то уйдет красиво и все обязательства выполнит перед клиентами, в течении месяца решат вопросы по судам, Беня получит смоктуновского со своими детскими исками и ВТБ продолжит работу, возможно и сократит присутствие до 1 отделения или вовсе покинет рынок и сдаст лицензию. Но не путайте сдачу лицензии по своему желанию ,и банкротство, ликвидация укробанка по типичному сценарию.
sliva_nikolay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:03

sliva_nikolay

3 раза "ха-ха-ха".
Не плутайте рашку з цивілізованим світом.
І не сильно сподівайтесь, що втб всіх купить ))) втб легко вміє і програвати суди, а з теперішніми реорганізаціями я не здивуюсь, якщо вони вже так доскорочувались, що в них і на суди ходити нікому )))
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 15.04.09
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:07

  Betis_ck написав:sliva_nikolay

3 раза "ха-ха-ха".
Не плутайте рашку з цивілізованим світом.
І не сильно сподівайтесь, що втб всіх купить ))) втб легко вміє і програвати суди, а з теперішніми реорганізаціями я не здивуюсь, якщо вони вже так доскорочувались, що в них і на суди ходити нікому )))


..а в чому хаха?
Банк працює на території України по законам раши чи України??? Податки сплачує вчасно? В чому хаха?
abc111
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:09

Re: ВТБ Банк

Вышла статья в российском Коммерсанте под названием ВТБ прощается с Украиной:
https://www.kommersant.ru/doc/3793140

Возможно, как-то привлечет внимание Москвы к ситуации с украинской дочкой. До этого в СМИ за пределами Украины особо новостей на эту тему не встречал. Было бы идеально, если бы написал какой-нибудь Bloomberg :) Возможно, тогда бы и задумались в Москве о вливании капитала. Все таки publicity для публичной компании у которой есть зарубежные инвесторы, это важно, а дефолт дочки, пусть даже в другой стране, это уже bad publicity и повод задуматься.
Andreww
 
Повідомлень: 34
З нами з: 25.03.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1387138813891390
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avatar, Ferlakur, Google Feedfetcher, neshi, slasva, Stringer, tarask, unlock, КУБ і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3254, 3255, 3256
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32550 4023162
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 11:00
Stringer
Альфа-Банк 1 ... 6368, 6369, 6370
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63698 7943527
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 10:50
tarask
Идея Банк 1 ... 1549, 1550, 1551
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15509 2210911
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 23:19
vano80

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13899)
09.11.2018 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.