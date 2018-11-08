RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1389139013911392>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:17

  abc111 написав:
  Betis_ck написав:
..а в чому хаха?
Банк працює на території України по законам раши чи України??? Податки сплачує вчасно? В чому хаха?


"хаха" стосується в першу чергу репутації втб та заяви нового форумчанина про те, що втб у суді всіх купить...
я вже піджарив соняшникового насіння і чекаю вистави "втб відбілює свою загублену честь" )))
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 15.04.09
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:19

VTB: Грошей нема, але ви тримайтесь

Статья от Украинской правды (с повторениями статей, что уже тут приводились)
https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/642474/

По информации ЭП, глава правления банка Константин Вайсман 7 ноября улетел в Москву "просить поддержки" у материнской структуры, однако нет уверенности, что банк эту поддержку получит, несмотря на полную финансовую состоятельность материнской структуры


Некоторые банкиры отмечают, что денег банку не хватало еще месяц назад.

"Они уже давно задерживали платежи. Просто рассказывали про технические проблемы и выдумывали другие причины, — говорит казначей украинского банка на условиях анонимности. В то же время банкиры сходятся во мнении, что решение суда проблемы усугубило, но вряд ли стало ключевым.

Ближе к 8 ноября, уже после того как украинская "дочка" российского ВТБ банка ввела ограничения на снятие наличных, стало понятно, что пациент "скорее мертв, чем жив".

По данным ЭП, в кассе на этот момент было 6 млн грн, а коррсчет упал до 80 млн грн. Клиентские платежи не проходили.


Но пикантности данной ситуации придает тот факт, что банк, по данным ЭП, даже не признан проблемным. Почему банк не признан проблемным? НБУ на этот вопрос ответил так:
Avatar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 24.08.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:23

Re: ВТБ Банк

ну так активов у ВТБ на 26 ярдов грн, а обязательств всего на 6 ярдов. Укробанкам и не снилась такая ликвидность.А что вы хотели?Ваши активы арестовывают, вас санкциями мочат.И что банк это спокойно воспринимать должен?Логично, что введут лимиты.С Пибом была похожая картина и что?где сейчас ПИБ?Как только суды закончатся и ВТБ оспорит решение-то сразу все наладится.Я не исключаю, что ВТБ уйдет с Украины, но сделает это красиво и по культурному.

География
деятельности группы ВТБ –
уникальна. Кроме стран СНГ, она
охватывает государства
западной Европы, Азии и
Африки. Общие активы группы
ВТБ превышают
125 млрд. долларов США. Банки
группы ВТБ работают в 19
странах мира.
sliva_nikolay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 09.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:30

  abc111 написав:
  Andreww написав:Вышла статья в российском Коммерсанте под названием ВТБ прощается с Украиной:
https://www.kommersant.ru/doc/3793140

Возможно, как-то привлечет внимание Москвы к ситуации с украинской дочкой. До этого в СМИ за пределами Украины особо новостей на эту тему не встречал. Было бы идеально, если бы написал какой-нибудь Bloomberg :) Возможно, тогда бы и задумались в Москве о вливании капитала. Все таки publicity для публичной компании у которой есть зарубежные инвесторы, это важно, а дефолт дочки, пусть даже в другой стране, это уже bad publicity и повод задуматься.



...зачем доливать, у банка залогового майна с головой, но апсуд заблочил все движения...
Тихо работал банк, неспеша свертывался, нет же, кому то очень хочется отжать бабло....

Не надо выдумывать отмазки банку, он сам их придумает. Никакой суд не блочил никаких движений. Счета никто не арестовывал, деятельность банка не останавливал... выдавай кредиты - получай проценты, собирай депозиты - выплачивай проценты, осуществляй платежи и иные банковские услуги - получай комиссионные доходы и наращивай прибыль.
ВТБ сам ввёл все лимиты и ограничения для клиентов
Stringer
 
Повідомлень: 8248
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:34

Re: ВТБ Банк

читаем статью, до 2020 года ВТБ будет работать в Украине
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/k ... ie-do-2020
sliva_nikolay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 09.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:41

  sliva_nikolay написав:читаем статью, до 2020 года ВТБ будет работать в Украине
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/k ... ie-do-2020

Это коннстантин михайлович будет работать до 2020 года :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 8248
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:42

  sliva_nikolay написав:читаем статью, до 2020 года ВТБ будет работать в Украине
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/k ... ie-do-2020

Это константин михайлович будет работать до 2020 года :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 8248
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:44

Где правда то?

  Stringer написав:Есть только одно но. Нет решение суда, так как дело ещё даже не рассматривалось по существу. Есть определение суда, с мерой обеспеченя сохранности активов банка, в виде наложение на них ареста, до рассмотрения дела по существу.

  Stringer написав:Не надо выдумывать отмазки банку, он сам их придумает. Никакой суд не блочил никаких движений. Счета никто не арестовывал, деятельность банка не останавливал... выдавай кредиты - получай проценты, собирай депозиты - выплачивай проценты, осуществляй платежи и иные банковские услуги - получай комиссионные доходы и наращивай прибыль.
ВТБ сам ввёл все лимиты и ограничения для клиентов
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6678
З нами з: 03.11.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:48

Это и есть правда

  ruvex написав:
  Stringer написав:Есть только одно но. Нет решение суда, так как дело ещё даже не рассматривалось по существу. Есть определение суда, с мерой обеспеченя сохранности активов банка, в виде наложение на них ареста, до рассмотрения дела по существу.

  Stringer написав:Не надо выдумывать отмазки банку, он сам их придумает. Никакой суд не блочил никаких движений. Счета никто не арестовывал, деятельность банка не останавливал... выдавай кредиты - получай проценты, собирай депозиты - выплачивай проценты, осуществляй платежи и иные банковские услуги - получай комиссионные доходы и наращивай прибыль.
ВТБ сам ввёл все лимиты и ограничения для клиентов

Арестованы акции втб украина и какие то основные фонды - типа здания, земельные участки и пр.
А шо, кто то уже чешет по ушам, что и счета арестованы?
Stringer
 
Повідомлень: 8248
З нами з: 23.01.13
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:00

шо там, вестей с полей(отделений) нет?
у меня на след. неделе 3 "антистрессовых" :mrgreen: :mrgreen: заканчиваются.
интересно, что приготовят.
раньше, по договорённости, падали на карту и в удобное время подъезжал.
но времена "комфорта", видимо, канули.
придётся 3 раза посещать, если будет что посещать :D
19yuriy91
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 15.09.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1389139013911392>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Aps, lel, slasva, Surz, tarask, yuri1978 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6369, 6370, 6371
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63701 7943872
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 12:25
yuri1978
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3254, 3255, 3256
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32550 4023535
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 12:18
Stringer
Идея Банк 1 ... 1549, 1550, 1551
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15509 2210928
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 23:19
vano80

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63702)
09.11.2018 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.