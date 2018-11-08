Betis_ck написав: ..а в чому хаха? Банк працює на території України по законам раши чи України??? Податки сплачує вчасно? В чому хаха?
"хаха" стосується в першу чергу репутації втб та заяви нового форумчанина про те, що втб у суді всіх купить... я вже піджарив соняшникового насіння і чекаю вистави "втб відбілює свою загублену честь" )))
ВТБ банк - шахрай. 27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
По информации ЭП, глава правления банка Константин Вайсман 7 ноября улетел в Москву "просить поддержки" у материнской структуры, однако нет уверенности, что банк эту поддержку получит, несмотря на полную финансовую состоятельность материнской структуры
Некоторые банкиры отмечают, что денег банку не хватало еще месяц назад.
"Они уже давно задерживали платежи. Просто рассказывали про технические проблемы и выдумывали другие причины, — говорит казначей украинского банка на условиях анонимности. В то же время банкиры сходятся во мнении, что решение суда проблемы усугубило, но вряд ли стало ключевым.
Ближе к 8 ноября, уже после того как украинская "дочка" российского ВТБ банка ввела ограничения на снятие наличных, стало понятно, что пациент "скорее мертв, чем жив".
По данным ЭП, в кассе на этот момент было 6 млн грн, а коррсчет упал до 80 млн грн. Клиентские платежи не проходили.
Но пикантности данной ситуации придает тот факт, что банк, по данным ЭП, даже не признан проблемным. Почему банк не признан проблемным? НБУ на этот вопрос ответил так:
ну так активов у ВТБ на 26 ярдов грн, а обязательств всего на 6 ярдов. Укробанкам и не снилась такая ликвидность.А что вы хотели?Ваши активы арестовывают, вас санкциями мочат.И что банк это спокойно воспринимать должен?Логично, что введут лимиты.С Пибом была похожая картина и что?где сейчас ПИБ?Как только суды закончатся и ВТБ оспорит решение-то сразу все наладится.Я не исключаю, что ВТБ уйдет с Украины, но сделает это красиво и по культурному.
География деятельности группы ВТБ – уникальна. Кроме стран СНГ, она охватывает государства западной Европы, Азии и Африки. Общие активы группы ВТБ превышают 125 млрд. долларов США. Банки группы ВТБ работают в 19 странах мира.
Возможно, как-то привлечет внимание Москвы к ситуации с украинской дочкой. До этого в СМИ за пределами Украины особо новостей на эту тему не встречал. Было бы идеально, если бы написал какой-нибудь Bloomberg Возможно, тогда бы и задумались в Москве о вливании капитала. Все таки publicity для публичной компании у которой есть зарубежные инвесторы, это важно, а дефолт дочки, пусть даже в другой стране, это уже bad publicity и повод задуматься.
...зачем доливать, у банка залогового майна с головой, но апсуд заблочил все движения... Тихо работал банк, неспеша свертывался, нет же, кому то очень хочется отжать бабло....
Не надо выдумывать отмазки банку, он сам их придумает. Никакой суд не блочил никаких движений. Счета никто не арестовывал, деятельность банка не останавливал... выдавай кредиты - получай проценты, собирай депозиты - выплачивай проценты, осуществляй платежи и иные банковские услуги - получай комиссионные доходы и наращивай прибыль. ВТБ сам ввёл все лимиты и ограничения для клиентов
Stringer написав:Есть только одно но. Нет решение суда, так как дело ещё даже не рассматривалось по существу. Есть определение суда, с мерой обеспеченя сохранности активов банка, в виде наложение на них ареста, до рассмотрения дела по существу.
Stringer написав:Не надо выдумывать отмазки банку, он сам их придумает. Никакой суд не блочил никаких движений. Счета никто не арестовывал, деятельность банка не останавливал... выдавай кредиты - получай проценты, собирай депозиты - выплачивай проценты, осуществляй платежи и иные банковские услуги - получай комиссионные доходы и наращивай прибыль. ВТБ сам ввёл все лимиты и ограничения для клиентов
Stringer написав:Есть только одно но. Нет решение суда, так как дело ещё даже не рассматривалось по существу. Есть определение суда, с мерой обеспеченя сохранности активов банка, в виде наложение на них ареста, до рассмотрения дела по существу.
Stringer написав:Не надо выдумывать отмазки банку, он сам их придумает. Никакой суд не блочил никаких движений. Счета никто не арестовывал, деятельность банка не останавливал... выдавай кредиты - получай проценты, собирай депозиты - выплачивай проценты, осуществляй платежи и иные банковские услуги - получай комиссионные доходы и наращивай прибыль. ВТБ сам ввёл все лимиты и ограничения для клиентов
Арестованы акции втб украина и какие то основные фонды - типа здания, земельные участки и пр. А шо, кто то уже чешет по ушам, что и счета арестованы?
шо там, вестей с полей(отделений) нет? у меня на след. неделе 3 "антистрессовых" заканчиваются. интересно, что приготовят. раньше, по договорённости, падали на карту и в удобное время подъезжал. но времена "комфорта", видимо, канули. придётся 3 раза посещать, если будет что посещать