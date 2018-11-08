lubopytnaya написав:
Ну, а если ВА не введут до 26 ноября, то будет овердрафт - а это уже потеря потерь
Давайте разбираться, если такое имеет место быть тем более есть вопросы у других.
Исходя из указанного в изменениях тарифов
движение по счету т.е. проведение каких либо операций будет проходить с учетом не снижаемого остатка, снять который, как уже писалось выше по странице возможно будет только с закрытием карты. Это объявлено информативно. Возможно я ошибаюсь, но обязательной постановки на счет суммы в не зависимости от расчетов и санкций не должно быть. ИМХО.
Нужно еще уточнять на ГЛ, что закладывалось в смысл подобного.