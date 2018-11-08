RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1389139013911392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
119
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:04

  lubopytnaya написав:
  ruvex написав:
  lubopytnaya написав:Но 2 доллара надо оставить на карте - ведь это неснижаемая сумма с 26 ноября :D

Это если есть движение, а если правильное время его нет, то и не обязательно. Зачем 2$ морозить. Это как то щедро и протеворечит девизу. :)

Ну, а если ВА не введут до 26 ноября, то будет овердрафт - а это уже потеря потерь :D


Давайте разбираться, если такое имеет место быть тем более есть вопросы у других.
Исходя из указанного в изменениях тарифов
Зображення
движение по счету т.е. проведение каких либо операций будет проходить с учетом не снижаемого остатка, снять который, как уже писалось выше по странице возможно будет только с закрытием карты. Это объявлено информативно. Возможно я ошибаюсь, но обязательной постановки на счет суммы в не зависимости от расчетов и санкций не должно быть. ИМХО.
Нужно еще уточнять на ГЛ, что закладывалось в смысл подобного.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6678
З нами з: 03.11.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1389139013911392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, liliya_logical, qwerty2015, Surz, tarask, yuri1978 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6369, 6370, 6371
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63701 7943830
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 12:25
yuri1978
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3254, 3255, 3256
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32550 4023515
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 12:18
Stringer
Идея Банк 1 ... 1549, 1550, 1551
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15509 2210927
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 23:19
vano80

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63701)
09.11.2018 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.